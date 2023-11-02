F-16, які з'являться наступного року, тепер менш корисні, – Залужний про постачання зброї ЗСУ

Валерій Залужний розповів, що Захід дозволив Росії перегрупуватися та налагодити оборону після раптового прориву на півночі Харківщини та на півдні Херсонщини наприкінці 2022 року.

Валерій Залужний пояснив журналістам, що це відбулось через те, що Захід затримував постачання ракетних комплексів дальньої дії й танків.

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Що сказав Залужний про передачу F-16 Україні

Ці системи були найбільш актуальні для нас минулого року, але вони надійшли лише цього року. Аналогічно, реактивні літаки F-16, які з'являться наступного року, тепер менш корисні,

– заявив Головнокомандувач ЗСУ.

Він пояснив, що Росія вдосконалила свою протиповітряну оборону. Зокрема, експериментальна версія ракетної системи С-400 може досягати меж міста Дніпро.

Варто зауважити, що Валерій Залужний розповів, що Кремль може наростити кількість авіації до 8 дивізій. Одна дивізія в радянському союзі складалась з трьох полків, які налічували 98 літаків (бомбардувальників) або 124 літаки (винищувачі та штурмовики).

F-16 для України: коротко