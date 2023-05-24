Іспанія не передасть Україні F-16: чому країна не долучиться до авіаційної коаліції
Джерело:EFE
Невдовзі міжнародні партнери передадуть Україні винищувачі F-16. Водночас стало відомо, що ми не отримаємо ці багатоцільові літаки від Іспанії. В країні пояснили своє рішення.
Заяву про те, що Іспанія не надасть Україні винищувачіF-16 та не братиме участі в авіаційній коаліції зробила міністерка оборони Маргарита Роблес. Від імені країни вона висловилася напередодні зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі.
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Чому Іспанії не буде в авіаційній коаліції
Причина проста: в Іспанії на оснащенні просто немає таких літаків. Тож вона фізично не може передати Україні F-16, а також не зможе проводити навчання для українських пілотів.
Попри це, наголосила Роблес, Іспанія продовжує цілком і повністю підтримувати Україну. І робитиме це стільки, скільки можливо.
Усі знають, що у нас є F-18, у нас є EuroFighter, у нас немає F-16, і тому ні надання, ні навчання не були б можливі,
– зазначила міністерка.
Що ж стосується F-16, то Іспанія, за словами Роблес, солідарна з іншими державами, які входять до авіаційної коаліції. Вона підтримує їхнє бажання навчати українських пілотів, а також передати нашій державі багатоцільові винищувачі.
Крім того, Роблес нагадала, що Іспанія провела навчання для понад тисячі військових з України. Зокрема тих, які опановували німецькі танки Leopard 2. До слова, шість цих важких бойових машин від країни вже допомагають знищувати ворога, а ще чотири невдовзі передадуть.
От-от розпочнуться навчання на F-16
- Зауважимо, що останніми днями з'явилося надзвичайно багато заяв щодо передачі Україні багатоцільових винищувачів F-16. Ба більше, напередодні повідомили навіть про те, що українські пілоти вже проходять навчання.
- Відповідну заяву зробив Жозеп Боррель. І практично відразу ж її спростував міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. За його словами, у Польщі ще не відбувається опановування F-16 нашими пілотами, хоч у цьому й запевняв високий представник ЄС.
- Додамо, що стало можливим активне обговорення передачі F-16 після того, як Джо Байден дав зелене світло на це. Він погодив як навчання наших пілотів, так і надання Україні винищувачів. Утім, слід розуміти, що ці повітряні судна потраплять до нашої країни не завтра.
- Попри це, важливо усвідомити весь той рівень підтримки наших партнерів. Ще кілька місяців тому навіть думок про передачу винищувачів бути не могло. Сьогодні ж ми розуміємо, що одними з перших F-16 Україні можуть надати Нідерланди.