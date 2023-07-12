Менш ніж за рік: коли саме в Україні розпочнуться навчання пілотів та з'являться перші F-16

Під час саміту НАТО, який розпочався 11 липня, була офіційно створена коаліція з навчання українських пілотів на F-16. І уже в серпні – на початку вересня повинні розпочатися тренування з цими винищувачами.

Про навчання на винищувачах та передачу F-16 Україні розповів в інтерв'ю голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

До теми Коаліція з навчання українських пілотів на F-16 – створена: коли стартує навчання

Навчання можуть розпочатися уже у серпні

Зауважимо, що Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі розповів про зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої домовились почати підготовку українських пілотів. За його словами, вона повинна стартувати у серпні.

Конкретні речі. На серпень – домовились почати підготовку пілотів. Наближаємо рішення щодо сучасної авіації для України,

– написав Зеленський.

Також президент зазначив, що були досягнені домовлення про конкретний внесок Нідерландів у зміцнення української ППО та артилерії.

За словами голови МЗС, паралельно з навчаннями відбуватиметься підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків.

Перші F-16 з'являться не цього року

Відтак незабаром після навчань, за словами Дмитра Кулеби, в українському повітрі літатимуть перші F-16. Очікується, що це може трапитися до кінця першого кварталу 2024 року.

Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 будуть літати в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіку,

– повідомив голова МЗС.

Однак появі літаків передують багато нюансів, а відтак "графік може зсуватися". Зокрема, необхідно підготувати інженерів, техніків та інфраструктуру.

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