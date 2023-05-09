Нідерланди обговорюють з США, Данією та Британією постачання Україні F-16, – прем'єр-міністр
9 травня 2023, 13:51Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Сьогодні Нідерланди розглядають можливість передачі Україні винищувачів F-16. Уряд країни веде переговори зі своїми союзниками.
Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Нагадаємо, що нещодавно Олексій Резніков пояснив, чому союзники затягують з винищувачами F-16.
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Нідерланди активно обговорюють передачу Україні F-16
За словами Рютте, Нідерланди зараз активно обговорюють з Данією, Великою Британією, США та ще з деякими іншими країнами в Європі передачу Україні літаків F-16.
Прем'єр-міністр наголосив, що для початку необхідно досягти угоди між усіма партнерами, як це вже було з постачанням Україні гаубиць та танків Leopard 2. Тому через це наразі дискусія все ще триває.
F-16 для України: останні новини
- Нещодавно Олексій Резніков повідомив, що союзники затягують із наданням Україні сучасної авіації, зокрема, винищувачів F-16, адже ці системи складні та потребують обслуговування й великих фінансових витрат.
- Президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна отримає західні винищувачі. Він заявив, що Україна здобуде право отримати винищувачі своїми результатами на полі бою з окупантами.
- Дмитро Кулеба вважає, що рано чи пізно Захід ухвалить рішення про надання Україні потужних винищувачів F-16. Наразі це – питання часу.
- Раніше начальник авіації командування Повітряних Сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов розповідав, що підготовка передачі F-16 Україні потребує певного часу. Він наголосив, що не треба забувати про процедурні питання.
- До речі, тему винищувачів F-16 для України під час пресконференції порушили прем'єр Нідерландів Марк Рютте та український лідер Володимир Зеленський. Рютте заявляв, що Нідерланди "дуже щільно" працюють у цьому питання з Бельгією, Данією, Великою Британією та іншими партнерами, "щоб привести це до завершення".