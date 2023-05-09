Нідерланди обговорюють з США, Данією та Британією постачання Україні F-16, – прем'єр-міністр

Сьогодні Нідерланди розглядають можливість передачі Україні винищувачів F-16. Уряд країни веде переговори зі своїми союзниками.

Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Нагадаємо, що нещодавно Олексій Резніков пояснив, чому союзники затягують з винищувачами F-16.

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Нідерланди активно обговорюють передачу Україні F-16

За словами Рютте, Нідерланди зараз активно обговорюють з Данією, Великою Британією, США та ще з деякими іншими країнами в Європі передачу Україні літаків F-16.

Прем'єр-міністр наголосив, що для початку необхідно досягти угоди між усіма партнерами, як це вже було з постачанням Україні гаубиць та танків Leopard 2. Тому через це наразі дискусія все ще триває.

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