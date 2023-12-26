Подарунок до Нового року: Піонтковський припустив, чим можуть здивувати ЗСУ
Україна може отримати перші винищувачі F-16 до Нового року. Можливо, захисники завдадуть ними потужного удару по ворогу найближчим часом.
Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський сказав 24 Каналу, що принаймні нідерландські літаки вже можуть бути в Україні. Як відомо, в грудні стартувала підготовка 18 винищувачів F-16 для доставлення в Україну.
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"Не можуть військово-політичне керівництво і ЗСУ не скористатись до Нового року демонстрацією якогось дуже серйозного удару по російських збройних силах із застосуванням F-16", – вважає Піонтковський.
За його словами, на складах європейських країн НАТО стоять 6 тисяч винищувачів F-16. А за нинішнього рівня політичної підтримки в США та Європі 200 літаків в українському небі – це не питання "через три місяці".Зверніть увагу! Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що якщо навіть Україна отримає перші F-16 до кінця року, вона ще не зможе їх використовувати. Ще не готові пілоти, які досі навчаються, відповідна інфраструктура й інженерно-авіаційний склад.
Яка була головна проблема
Поступово Україна отримує від західних країн зброю і техніку, про яку раніше навіть не було мови. Зокрема, дуже довго долали політичне табу далекобійні ракети ATACMS.
Ніколи не було питання в грошах. Питання було у відсутності політичної волі,
– констатував Піонтковський.
Можливо, разом з F-16 Україна отримає і ATACMS найбільшої дальності, а не лише на 180 кілометрів.
F-16 для України: основне
- Аналітики ISW припускають, що першу партію F-16 Україна отримає до кінця 2023 року. Водночас точної дати передання винищувачів наразі немає.
- Тим часом триває навчання українських пілотів на F-16. Льотчики вже підіймаються в небо разом з інструкторами і чекають на самостійні вильоти.
- До слова, 19 травня стало відомо про створення авіаційної коаліції. До неї долучились Велика Британія, США, Нідерланди, Бельгія, Данія та Португалія. Цьому передував дозвіл США експортувати F-16 в Україну.