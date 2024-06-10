Пілоти вражені надійністю: яке озброєння прийде разом з F-16

У Повітряних силах України говорять, що з появою західних літаків ефективність зброї, яка від самого початку призначалася для них, значно зросте. Військові розповіли, які можливості відкриють для українських військ літаки F-16.

Україна отримає разом із західними винищувачами і зброю, якої раніше не було. Крім того, F-16 дозволять підвищити ефективність наявної західної зброї, яка використовувалася з літаків радянського зразка. Про це розповів начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов.

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Ефективність авіаційних боєприпасів зросте

Голубцов підтвердив, що надходження F-16 підвищить ефективність HARM, JDAM та інших авіаційних боєприпасів, які зараз використовуються.

Ми сподіваємося, що так і буде. По тих тактико-технічних характеристиках, які нам повідомляють, є серія літаків, в яких саме HARM будуть застосовуватись завдяки тим сенсорам, які є в літаку. Тобто вже не буде пуску ракети в надії, що ворожий комплекс ППО включиться, а буде пуск саме тоді, коли засіб на землі включається і випромінює,

– говорить начальник авіації Командування ПС.

Він також додав, що це буде значно ефективніше, оскільки не буде пуску ракети по непрацюючому засобу ППО.

Нові можливості для бойової авіації

Сергій Голубцов говорить, що всі літаки, які будуть надаватися, пройшли певну модернізацію. Там стоїть покращений приціл для виявлення повітряних цілей. Крім того, з літаками прийдуть спеціальні контейнери, які дозволяють знаходити і наводити ракети, бомби на наземні цілі.

Також представник Повітряних сил говорить, що ця модернізація в основному стосувалася переобладнання літака для використання високоточної зброї. Україні нададуть літаки у модифікації MLU.

Звичайно, ми очікуємо, що використання саме високоточної зброї дозволить нам вражати ті цілі, які потрібні для перемоги, для просування наших наземних військ до державного кордону і визволення наших територій,

– наголосив Голубцов.

Нова зброя допоможе відтіснити російські літаки

Начальник авіації Командування ПС говорить, що F-16 допоможуть також захистити солдат на лінії фронту та цивільне населення у прифронтовій зоні від російських КАБів, відтіснивши ворожі Су-34 та Су-35 подалі.

Я б не хотів розкривати технічні деталі щодо дальності виявлення. Але наші пілоти зараз проходять навчання за кордоном, я спілкуюся з ними, і вони всі вражені стійкістю роботи прицілів. Вони працюють безвідмовно, вони знаходять цілі від безпілотника до літака,

– стверджує Сергій Голубцов.

За його словами, дальність враження всім відомої ракети АІМ-120, по деяких даних, до 180 кілометрів. Голубцов говорить, що нам головне спочатку спробувати самим, як це працює, а потім вже розробляти тактику витіснення російських літаків.

Також він додав, що першочергова задача – щоб на голови наших воїнів на лінії зіткнення, на мирні міста, такі як Харків, Суми, Запоріжжя, не падали КАБи, а потім далі відганяти і винищувачі.

На якому етапі передача F-16 Україні