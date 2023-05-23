Чи почались навчання українських пілотів на F-16: у Повітряних силах розставили крапки над "і"
В медіапросторі не згасає ажіотаж навколо навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Однак у Повітряних силах поки не підтверджують початок навчань.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, навчання ще не почалися, однак триває підготовка.
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Триває підготовка до навчань
Ще йде процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали в країни Європи, які можуть нам надати майданчики для навчання. Вивчається, як буде проходити цей процес тощо. Самих ще пілотів, які вже пілотують немає ще,
– повідомив Ігнат.
Він також додав, що вже декілька країн погодилися навчати українських пілотів та, власне, передати Україні F-16. Зокрема, мовиться про США та країни Європи, які мають на озброєнні літаки, але хочуть перейти на нові типи, новіші F-35.
Тому, за словами речника, ця авіаційна коаліція – це надзвичайні новини. Однак велику кількість пілотів не можна відправити освоювати F-16, "тому що потрібно комусь воювати".
"Таким чином старт даний, рішення є про те, що Україна матиме F-16. Далі вже технічні моменти, процеси", – наголосив Ігнат.
Крім того, він додав, що представники Повітряних сил та інших структур постійно перебувають на контакті з союзниками України. Також вивчається момент, коли і які групи поїдуть на навчання у певні країни та скільки триватиме процес.
Які країни навчатимуть українських пілотів
Нагадаємо, що нещодавно високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що кілька країн вже почали навчати українських пілотів управляти F-16.
На уточнююче питання журналістів, у яких країнах стартували навчання, Боррель відповіді: "У багатьох, наприклад, у Польщі".
F-16 для України: головне
- 19 травня Джо Байден заявив лідерам G7, що США підтримають тренування українських пілотів на F-16. Вже наступного дня у Білому домі пояснили, що у найближчі місяці партнери вирішать, хто і скільки літаків F-16 поставить Україні.
- Після цього прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак повідомив про створення коаліції літаків. Велика Британія, США Нідерланди, Бельгія, Данія та Португалія спільно працюватимуть, аби забезпечити авіаційну спроможність Україні.
- Крім того, офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом для Вашингтона. За його словами, розпочати постачання літаків в Україну планують найближчими місяцями.
- Детальніше про передачу Україні F-16 читайте у матеріалі 24 Каналу.