Тоді вийдемо на паритет у повітрі: яка мінімальна кількість F-16 потрібна Україні

Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно понад 100 літаків F-16, щоб протистояти 300 літакам, які мають окупанти. Однак, загалом у Росії є більше ніж 1500 різних літальних апаратів.

На окупованих територіях та вздовж лінії фронту ворог справді зберігає близько 300 суден. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, зауваживши, що є низка причин, чому президент озвучив саме таку кількість F-16.

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Скільки літаків потрібно для паритету у війні

Варто розуміти, що Україна також має системи протиповітряної оборони, розвідки. Водночас росіяни втратили частину свого інформаційного забезпечення, коли були знищені два літаки А-50 – командні пункти противника у повітрі. Окупанти були змушені перейти зі стратегічного рівня забезпечення своєї авіації до тактичного.

Тепер розвідку здійснюють безпілотниками, а ударну частину вирішують завдяки артилерії, ракетам чи дронам. Тому Україна вже має певні переваги у повітрі.

130 винищувачів, про які говорив президент, дозволяють вийти на паритет на території України та на кордонах. З цього треба починати, але американці штучно гальмують ці процеси й не дають дозволу завезти підготовлені F-16,

– підкреслив генерал-лейтенант у відставці.

Варто розуміти, що за таке зволікання українські воїни щодня розплачуються своїм життям і здоров'ям. Справді є багато аргументів, які пояснюють такі затримки з надходженням винищувачів, зокрема згадувалося про удари Росії по аеродромах, складність опанування англійської мови нашими пілотами. Втім варто розуміти, що ідеальних умов не буде ніколи, бо ми живемо у часі війни.

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