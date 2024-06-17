Тоді вийдемо на паритет у повітрі: яка мінімальна кількість F-16 потрібна Україні
Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно понад 100 літаків F-16, щоб протистояти 300 літакам, які мають окупанти. Однак, загалом у Росії є більше ніж 1500 різних літальних апаратів.
На окупованих територіях та вздовж лінії фронту ворог справді зберігає близько 300 суден. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, зауваживши, що є низка причин, чому президент озвучив саме таку кількість F-16.
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Скільки літаків потрібно для паритету у війні
Варто розуміти, що Україна також має системи протиповітряної оборони, розвідки. Водночас росіяни втратили частину свого інформаційного забезпечення, коли були знищені два літаки А-50 – командні пункти противника у повітрі. Окупанти були змушені перейти зі стратегічного рівня забезпечення своєї авіації до тактичного.
Тепер розвідку здійснюють безпілотниками, а ударну частину вирішують завдяки артилерії, ракетам чи дронам. Тому Україна вже має певні переваги у повітрі.
130 винищувачів, про які говорив президент, дозволяють вийти на паритет на території України та на кордонах. З цього треба починати, але американці штучно гальмують ці процеси й не дають дозволу завезти підготовлені F-16,
– підкреслив генерал-лейтенант у відставці.
Варто розуміти, що за таке зволікання українські воїни щодня розплачуються своїм життям і здоров'ям. Справді є багато аргументів, які пояснюють такі затримки з надходженням винищувачів, зокрема згадувалося про удари Росії по аеродромах, складність опанування англійської мови нашими пілотами. Втім варто розуміти, що ідеальних умов не буде ніколи, бо ми живемо у часі війни.
Україна отримає F-16: останні новини
- Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що західні винищувачі можуть надійти в Україну вже цього літа. За його словами, партнери працюють над цим питанням, а сам він налаштований "оптимістично". Рішення Франції передати свої літаки Mirage-2000 Остін назвав правильним кроком.
- Володимир Зеленський закликав учасників "Великої сімки" допомогти прискорити процес переходу України на літаки нового покоління. Для цього потрібно зробити швидшою підготовку пілотів та збільшити кількість навчальних центрів. Президент висловив прохання українських воїнів, яким важливо отримати винищувачі F-16 якнайшвидше.
- Частину літаків Україна отримає від Данії. Перші з них мають прибути влітку 2024 року. Процес їхньої передачі обговорив Володимир Зеленський з прем'єром Данії Метте Фредеріксен під час Саміту миру. Президент України висловив сподівання, що винищувачі надійдуть найближчим часом.