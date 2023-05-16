Скільки винищувачів F-16 хоче отримати Україна: у Міноборони дали чітку відповідь

Радник Олексія Резнікова розповів, скільки Україна потребує винищувачів. Представник Міністерства оборони назвав кількість ескадрилій, необхідних Повітряним силам ЗСУ.

Юрій Сак поспілкувався з західними журналістами. Однією з тем було надання Україні американських літаків F-16 задля захисту нашого неба від російських повітряних атак, передає 24 Канал.

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Яка кількість F-16 потрібна Україні

Представник Міністерства оборони заявив, що нині Україна потребує 40 – 50 винищувачів F-16. З такої кількості бойових літаків можна створити 3 – 4 ескадрильї. За його словами, без цих літаків українська система ППО не буде повною.

Він додав, що потреба в реактивній авіації стала гострішою, після того, як Росія почала використовувати керовані бомби. Ці снаряди здатні досягати цілей на великих відстанях.

Чого хоче Зеленський від Заходу

Сак також обговорив майбутні візити українського лідера на саміти G7 та НАТО, що відбудуться у Японії та Литві відповідно. За його словами, Володимир Зеленський хоче, щоб на цих двох заходах питання надання Україні винищувачів стало головною темою порядку денного.

Український президент отримав запевнення від західних лідерів під час свого останнього європейського туру, що вони обговорять це питання найближчими днями,

– додав він.

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