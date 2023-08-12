США навчатимуть українських пілотів на F-16 за однієї умови
Джерело:Джефф Селдін
Нещодавно Сполучені Штати Америки дали зелене світло для навчань українських пілотів на F-16. Джон Кірбі пояснив, за якої умови Вашингтон навчатиме наших пілотів.
Позицію координатора Ради національної безпеки Білого дому написав у твітері кореспондент "Голосу Америки". Перед цим у США заявляли, що процесом керують Данія та Нідерланди.
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Що заявив Кірбі щодо навчання на винищувачах
США відкриті для навчання українських пілотів, якщо європейські партнери не мають для цього можливості,
– процитував журналіст слова Кірбі.
У Білому домі також запевнили, що прагнуть просуватися вперед щодо надання Україні "довгострокових можливостей".
Окрім того, на брифінгу 11 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що до появи реактивних літаків в Україні та їх інтеграції у Повітряні сили ЗСУ пройде певний час, адже мовиться не тільки про передачу авіаційних платформ, але й про:
- відповідну підготовку пілотів;
- налагодження зусиль з технічного обслуговування, матеріально-технічного забезпечення та підтримки.
"Проте президент Байден налаштований виконати цю обіцянку Україні. І в межах цього ми працюємо з нашими європейськими партнерами", – говорив Джон Кірбі.
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Останні новини щодо F-16
- Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила 9 серпня, що Джо Байден дав "зелене світло" щодо початку навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. За її словами, процесом керують Данія та Нідерланди.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що "зелене світло", про яке говорили у Сполучених Штатах, просто "стало ще зеленішим". Він пояснив, що є зрушення – ідуть процеси, які повинні пройти, це всі формальності.
- 11 серпня видання The Washington Post написало, що перша група з шести українських пілотів може опанувати західні винищувачі не раніше літа наступного року. Про це видання пише, посилаючись на високопоставлених українських урядовців та військових.
- За даними іноземних журналістів, графік демонструє розрив між прихильниками України, які вважають F-16 частиною довгострокової оборони ЗСУ, та самим Києвом, який "відчайдушно вимагає, щоб винищувачі якнайшвидше досягли бойового простору".
- Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан переконаний, що Україна не отримає американські винищувачі цього року через політичні процеси всередині США. За його словами, якби партнери Києва ухвалили політичне рішення, то літаки F-16 були б Україні через два тижні. Ба більше, американські техніки та пілоти могли б підписати контракти зі Збройними Силами й почати виконувати свою роботу.