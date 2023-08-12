США навчатимуть українських пілотів на F-16 за однієї умови

Нещодавно Сполучені Штати Америки дали зелене світло для навчань українських пілотів на F-16. Джон Кірбі пояснив, за якої умови Вашингтон навчатиме наших пілотів.

Позицію координатора Ради національної безпеки Білого дому написав у твітері кореспондент "Голосу Америки". Перед цим у США заявляли, що процесом керують Данія та Нідерланди.

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Що заявив Кірбі щодо навчання на винищувачах

США відкриті для навчання українських пілотів, якщо європейські партнери не мають для цього можливості,

– процитував журналіст слова Кірбі.

У Білому домі також запевнили, що прагнуть просуватися вперед щодо надання Україні "довгострокових можливостей".

Окрім того, на брифінгу 11 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що до появи реактивних літаків в Україні та їх інтеграції у Повітряні сили ЗСУ пройде певний час, адже мовиться не тільки про передачу авіаційних платформ, але й про:

відповідну підготовку пілотів;

налагодження зусиль з технічного обслуговування, матеріально-технічного забезпечення та підтримки.

"Проте президент Байден налаштований виконати цю обіцянку Україні. І в межах цього ми працюємо з нашими європейськими партнерами", – говорив Джон Кірбі.

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