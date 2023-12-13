Отримаємо важливі козирі: як F-16 можуть вплинути на ситуацію на фронті

Україна у найближчі місяці має отримати перші винищувачі F-16. Початок переозброєння на ці винищувачі та створення авіації західного типу в Україні є подіями колосальної важливості для ЗСУ та Повітряних сил.

Таку думку висловив 24 Каналу ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, зазначивши, що невелику кількість F-16 Україна отримає напевно на початку весни 2024 року. Також до цього часу будуть підготовлені пілоти.

Читайте також Бельгія передасть Україні літаки F-16: коли очікувати поставки

Важливий інструмент

Велике значення має початок процесу. Поява невеликої кількості не дуже нових винищувачів не принесе вирішального успіху.

Водночас навіть ця невелика кількість F-16 стане важливим інструментом, завдяки якому українці матимуть ті чи інші можливості у найрізноманітніших сферах:

полювання за крилатими ракетами та "Шахедами" на території України;

російській авіації буде складніше та небезпечніше діяти та атакувати передній край;

якщо ЗСУ отримають протикорабельні системи, то зможуть створити додаткові проблеми для російського флоту та авіації над Чорним морем;

ударні можливості проти як російського ППО, так і переднього краю збільшаться.

Якби Україні надали численні військово-повітряні сили західного типу, не тільки X-літаки (серія дослідницьких програм США щодо літаків, створених за різними принципами польоту – 24 Канал), але й літаки дальнього радіолокаційного виявлення, новіші винищувачі та інші.

"Все це у великі кількості та з відповідною чисельністю персоналу в повітрі та на землі може принести вирішальний успіх для ЗСУ. Однак це навряд чи відбудеться. Шлях до такого виду військово-повітряних сил – тривалий процес", – наголосив Шарп.

Історичний процес розпочався

Для цього потрібно тривалий час навчати льотчиків та персонал, суттєва матеріальна частина, додаткові політичні рішення.

Українці на першому етапі отримають небагато літаків, і тільки потім буде нарощуватись їхня кількість. Це важливі козирі, але це й інструменти. В багатьох випадках вони дозволять досягти певних результатів, але це ще не буде успіх.

"Проте історичний процес розпочався, і поступово українські Повітряні сили будуть міцніти та здобувати нові можливості, і відповідно будуть створювати більшу та всебічну загрозу для противника", – підкреслив Давид Шарп.

Що відомо про постачання Україні F-16