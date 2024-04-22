"Полюватимуть" за крилатими ракетами й не тільки: як F-16 допоможуть нашій ППО

Україна вже цього року отримає західні винищувачі F-16, які мали б трохи розвантажити нашу протиповітряну оборону. Ці літаки мають велику зону патрулювання та зможуть легше бачити ціль.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков, додавши, що на Заході вже мало хто використовує наземні ЗРК. Головний тягар протиповітряної оборони лежить саме на літаках.

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F-16 допоможуть нашій ППО

"Якщо ми говоримо про відбиття атак крилатих ракет і "Шахедів", то саме літаки працюють проти аеродинамічних цілей. Через це наземна протиповітряна оборона у країнах Європи та у США малорозвинута. Тому тих же Patriot у США лише 60 одиниць", – розповів Олег Катков.

Винищувач є мобільним засобом протиповітряної оборони, який ефективно бореться з крилатими ракетами й дронами. Наприклад, зараз окупанти запускають крилаті ракети за складними маршрутами, щоб обійти ППО.

Ці маневри лише збільшують час на знищення ракет. Винищувачам природно легше знищити крилату ракету, ніж зенітно-ракетному комплексу, адже ЗРК працює на певній дальності, у випадку крилатих ракет – це максимум до 50 кілометрів,

– зауважив військовий експерт.

Винищувач має величезну зону патрулювання, доволі легко заходить на ціль та знищує її. До того ж він мобільний і не прив'язаний до певного району. Звісно, ЗРК також потрібні, ними мають бути прикриті важливі об'єкти.

"Але винищувач за своєю ефективністю відбиття атак, не порівнюваний із самими зенітно-ракетними комплексами," – наголосив Олег Катков.

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