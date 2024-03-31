Суттєво вплинуть на фронт: авіаексперт сказав, яку важливу місію виконуватимуть F-16

З прибуттям в Україну багатоцільові винищувачі четвертого покоління F-16 суттєво вплинуть на фронт. Проте вони не стануть "game changer", тобто справжнім проривом.

Перед тим, як літаки почнуть працювати над ТОТ, треба "подавити ППО противника". Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап, назвавши важливу місію F-16.

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Використання якої зброї росіянами "зведе до нуля" поява F-16

За словами авіаційного експерта, аби F-16 змогли працювати над тимчасово окупованими територіями, спочатку потрібно "погасити" вороже ППО, щоб воно не могло "дихати".

Цього можна досягнути засобами авіації, а також ракетами ATACMS та Storm Shadow. Вони допоможуть забезпечити повітряний простір для подальшої роботи літаків.

F-16 може перехоплювати крилаті ракети та дрони-камікадзе. Але найголовніша місія – стримати потік КАБів, які по території України скидають російські Су-34 під прикриттям Ту-135.

З появою F-16 ці операції у росіян будуть досить такими ризикованими і важкими. Я не можу сказати, що ні один КАБ не упаде на нашу територію, будуть падати. Але це вже не буде "гра в Чапаєва", а буде двостороння боротьба та паритетний початок,

– зазначив Костянтин Криволап.

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