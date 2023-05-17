Підготовча робота ведеться, – політолог припустив, хто може надати Україні F-16

У питанні щодо надання Україні F-16 мовиться більше про те, як швидко США можуть передати країнам, які допоможуть ЗСУ, винищувачі інших модифікацій. Найімовірніше, процес постачання літаків ЗСУ на фінальній стадії узгодження.

Про це 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович. Він зауважив, що позиція США щодо цього питання вже давно відома.

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"Вони вже неодноразово говорили, якщо таке бажання виникне у певних країн, то вони, в принципі, нічого не матимуть проти", – наголосив політолог.

За його словами, влітку проходитимуть найбільші за всю історію НАТО повітряні навчання. Вони будуть переважно на території Німеччини, але там залучатимуть й багато інших країн. Рейтерович припускає, що, можливо, в контексті саме цих навчань можна буде побачити багато нової та цікавої інформації.

"Наприклад, у вигляді участі у цих навчаннях наших пілотів на літаках, які до навчань будуть ще не наші, а після навчань можуть змінити свою дислокацію і, відповідно, країну перебування", – сказав він.

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Підготовка триває

На його думку, ситуація щодо надання Україні F-16 розвивається достатньо непогано.

"Ми бачимо, що є принципова позиція кількох європейських країн щодо підготовки пілотів і персоналу, який обслуговує. Адже нині для отримання літаків це найголовніша вимога", – розповів політолог.

Мовляв, не вийде просто отримати літаки, а потім протягом довгого часу чекати, поки знайдуть пілотів.

Такою країною, яка конкретно надасть нам ті самі літаки, можуть бути самі Нідерланди. Вони неодноразово про це вже говорили. І судячи з тих заяв, які час від часу виринають, видно, що дуже серйозна підготовча робота в кулуарах ведеться,

– припустив Ігор Рейтерович.

Він зауважив, що, найімовірніше, процес передачі цих літаків дуже сильно відрізнятиметься від процесу передачі танків.

"Тут, найімовірніше, буде історія про те, що ці літаки відразу з'являться в Україні. І, можливо, відразу на полі бою. Принаймні, все нині йде до цього", – наголосив політолог.

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