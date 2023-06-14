Буде сюрприз для ворога: офіцер ЗСУ припустив, скільки літаків F-16 може отримати Україна

Міжнародні партнери поки що офіційно не оголосили про передачу Україні винищувачів F-16. Цей процес триває досить довго через кілька важливих причин.

Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, боєць бригади імені Івана Богуна Тарас Березовець. За його словами, Захід не зволікає із передачею Україні літаків F-16.

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Просто є кілька важливих передумов, які потрібно виконати перед отриманням цих літаків. Без них Україні буде складно використовувати такі винищувачі.

Коли Україна може отримати F-16

Як наголосив Березовець, Україні потрібно було вирішити низку питань для отримання F-16. Ці процеси наразі тривають.

До повномасштабної війни, як відомо, в Україні було лише 2 злітно-посадкові смуги, які можуть приймати західну авіацію та перебувають у відносно безпечних місцях. Відповідно потрібно готувати таку інфраструктуру.

Також аеродроми, де перебуватимуть F-16, мають бути прикриті сучасними системами ППО. В ідеалі було б розмістити там систему Patriot. Адже очевидно, що окупанти інтенсивніше атакуватимуть українські аеродроми після появи там F-16.

Не варто забувати і про підготовку персоналу. В Україні не було відповідних спеціалістів, які могли б обслуговувати таку західну авіацію. А також – потрібна технічна база та певна кількість запчастин для ремонту F-16.

Українські пілоти поки не почали освоювати винищувачі F-16. Однак вони вже перебувають на низькому старті , а низка країн погодилася їх навчати.

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Як зауважив Березовець, ніхто не буде в деталях анонсувати коли саме та скільки F-16 отримає Україна. Найімовірніше, в публічному просторі пролунають загальні цифри на кшталт "2 – 3 ескадрильї". Хоча їх може бути й більше.

Це – війна. Це – не момент для відвертостей. Треба максимально втаємничувати інформацію, щоб противник не знав, з чим може зіткнутися. Кілька аналогічних сюрпризів вже було, коли окупанти думали, що в нас не було певної техніки, а вона раптово їх знищувала,

– зазначив Березовець.

Передача F-16 Україні: коротко