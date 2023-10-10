Посол Нідерландів відповів, коли Україна отримає F-16
Довгоочікувані винищувачі F-16 поки ще не надали нашій державі. Імовірно, їх передадуть у наступному році.
Україна ще чекає на передачу F-16. Поки наші пілоти навчаються на західних винищувачах, щоб потім швидко перейти до виконання бойових завдань. Кореспондентка 24 Каналу побувала на брифінгу у посольстві Нідерландів у Брюсселі.
Дивіться також Скорочує тривалість підготовки за кордоном: як пілоти в Україні адаптуються до F-16
Якою інформацією володіють дипломати
Посол Нідерландів при НАТО Тійс ван дер Плас говорить, що Україна отримає F-16 від Нідерландів наприкінці 2024 року. Наразі українські пілоти вивчають англійську.
Думаю, кінець 2024 року, принаймні для Нідерландів. Для інших це заплановано раніше, але на даний момент для Нідерландів ми орієнтуємося на цей час,
– висловився він.
Навчання наших авіаторів на F-16 триває, мовна підготовка йде добре. Утім, поки що це базова підготовка, тобто ще не на симуляторах чи F-16.
Тренування на F-16 у Румунії розпочнуться пізніше. Навчальний центр у цій країні, ймовірно, відкриють у першому або другому кварталі 2024 року. Нідерланди залучені до цього процесу.
Останні новини про F-16
- 10 жовтня президент України Володимир Зеленський побував у Румунії. Там обговорили створення навчального центру для пілотів F-16. Наших льотчиків поставлять у першу хвилю навчання.
- Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен прокоментувала звинувачення в "затягуванні" передачі літаків. Вона пояснила, що термін передачі залежить від кількох факторів. По-перше, не ясно, скільки триватиме навчання українських пілотів. Партнери називають терміни передачі винищувачів від шести до восьми місяців. По-друге, Нідерланди переходять з F-16 на винищувачі F-35, тому й надають нам літаки. Від того, як швидко країна перейде на нове озброєння, залежить постачання F-16 Україні.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розказав, що пілотів відправляють на навчання хвилями, не всіх одразу. Ті, хто в Україні, в цей час виконують бойові завдання. Наприкінці серпня до Данії вирушили пілоти з бойовим досвідом, а у Великій Британії учаться молоді випускники без бойового досвіду. У вересні мовна підготовка наших пілотів і технічного персоналу розпочалася у США.