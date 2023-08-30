У Данії українські льотчики вже переходять до льотної підготовки на F-16, – Залужний

У Данії наші пілоти мають успіхи. Частина авіаторів уже може розпочинати льотну підготовку, адже завершила підготовчі заходи.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він говорив телефоном із начальником Штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером.

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Як справи у наших пілотів

У фокусі – навчання українських пілотів та інженерів на F-16, яке триває у Данії. Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки,

– повідомив головнокомандувач.

Також із данськими партнерами домовилися розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.

Валерій Залужний подякував усьому данському народу й уряду країни за ухвалене рішення передати Україні 19 літаків F-16.

Для пілотів F-16 створять тренувальний центр

Це буде в Румунії. Ця країна, а також Нідерланди підписали лист про наміри створити базу для тренування льотчиків. На базі будуть і обслуговувати літаки.

Про це повідомила керівниця військового відомства Нідерландів Кайса Оллонґрен у Толедо, де зараз відбувається неформальна зустрічі міністрів оборони країн ЄС.

За її словами, "важливо продовжувати демонструвати нашу єдність та нашу підтримку для України у її боротьбі проти російської агресії".

Це конкретний крок до зміцнення протиповітряної оборони України від двох європейських країн, і безумовно, з боку всіх європейських країн, які є учасницями коаліції F-16,

– зазначила міністр оборони Нідерландів.

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Що відомо про зустріч у Толедо