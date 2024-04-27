F-16 можуть змінити хід війни, але є одна умова

Партнери, які зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16, готуються до цього. Авіація може суттєво змінити хід подій на полі бою, однак для цього мало лише самих літаків.

До них, звісно, потрібно ще необхідне озброєння. Про це 24 Каналу розповів Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт, пояснивши, що найголовніше для того, аби F-16 справді вплинули на перебіг війни.

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Потрібні не лише літаки

Перед початком засідання у форматі "Рамштайн" 26 квітня очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що ескадрильї обіцяних F-16 прибудуть в Україну вже цього року разом з пілотами та обслуговчим персоналом.

Авіація надзвичайно важлива для того, аби змінити ситуацію на фронті.

Вони справді можуть стати "геймченджером", якщо буде достатня кількість F-16 та ще й цілий комплекс заходів і механізмів, для того, щоб літаки в повному обсязі виконували свої завдання. Треба бригаду – 40 літаків і більше для одного тільки напрямку. Якщо буде менше бригади, то можна хіба галочку поставити, що літаки зайшли,

– пояснив Роман Світан.

Саме кількість літаків та розприділення завдань між ними може дати видимий ефект роботи. До того ж важливим буде й те, F-16 яких модифікацій прибуде в Україну та яку зрою до них нададуть.

"F-16 може нести близько 120 видів озброєння: ракети "повітря – повітря", "повітря – земля", керовані, планувальні авіабомби – цілий спектр авіаційного озброєння. До цього має бути й постійна передача інформації з супутників або cистем, інтегрованих через Link 16 – система передачі тактичної інформації. Тоді F-16 справді стануть "геймченджером"", – наголосив льотчик-інструктор.

Якщо ж усього цього не буде чи окремих механізмів, тоді усе залежатиме від того, як використовуватимуть ті засоби, які прийдуть. Водночас тоді максимального ефекту від F-16 ми не отримаємо.

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