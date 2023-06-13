Вже подали запит: Україна хоче отримати списані F-18 від Австралії

Український посол подав запит на інформацію про 41 списаний винищувач F-18, що зберігається на авіабазі на північ від Сіднея. Василь Мирошниченко переконаний, що літаки значно підсилять українську авіацію у війні.

Нещодавно Україна отримала від Білого дому дозвіл на придбання передових літаків "четвертого покоління", таких як F-16. Та Київ також розглядає можливість отримання і ще більш сучасних винищувачів від Австралії.

Читайте також Можна застосовувати разом з F-16: які функції літаків F/A-18 Hornet, які може надати Австралія

Що відомо про можливість передачі літаків

Україна сподівається серйозно модернізувати свої Повітряні сили за допомогою винищувачів F-16. Попри те, що вони були створені десятиліття тому, вони все ще можуть значно посилити авіацію та завдати проблем окупантам. Втім, нещодавно у Києві вперше публічно заговорили про можливість передачі F-18.

Наразі Україна запросила в Канберри інформацію про літаки, що були списані між 2019 та 2021 роками та замінені сучасними F-34. Тоді з експлуатації зняли 71 винищувач, проте деякі з них були продані до Канади. Тим часом той 41 винищувач, що цікавить Україну, був придбаний компанією RAVN Aerospace, що розташована у Х'юстоні.

Що відомо про F-18

F-18 – це американський винищувач-бомбардувальник, що був розроблений у 1970-х роках. Наразі він є основним літаком на озброєнні США та низки інших країн Європи та світу.

Необхідні домовленості між трьома країнами

Для потенційної передачі винищувачів потрібні угоди між Австралією, Україною, США та компанією RAVN Aerospace. Наразі невідомо, скільки саме літаків готові до експлуатації, проте одне джерело ЗМІ назвало цифру від 12 до 16 винищувачів. Та Роберт Поттер, австралієць, який консультує український уряд, зазначив, що деталі потенційної угоди ще не визначені.

Для завершення закупівлі цих літаків потрібні численні офіційні дозволи, але, ймовірно, час ідеї настав,

– повідомив він.

І хоча уряди України та США добре сприйняли ідею про передачу винищувачів, у Австралії настрої більш обережні. Для країни це буде серйозним кроком у допомозі в війні. Раніше Канберра вже пообіцяла Україні допомогу на 340 мільйонів доларів, що включатиме бронемашини, безпілотники та 155-міліметрові гаубиці.

За новий пакет озброєння в Австралії мають проголосувати у липні, напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Проте експерти зазначають, що F-18 не ввійде до цієї допомоги.

Передача Україні винищувачів F-16: останні новини