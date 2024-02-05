Будуть ще приємні бонуси, – Данілов про додаткові F-16 від Нідерландів
Нідерланди готові передати Україні ще 6 додаткових винищувачів F-16. Окрім того, у напрямку літаків можуть бути додаткові бонуси.
Про це 24 Каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, зауваживши, що підготовка українських пілотів триває згідно з планом. Він переконаний у тому, що американські винищувачі боронитимуть українське небо та знищуватимуть ворога. До слова, загалом Україна отримає від Нідерландів 24 літаки.
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"За планом триває підготовка наших пілотов. До того, я думаю, що будуть ще певні такі додаткові бонуси. Те, що стосується саме цього напрямку – напрямку літаків. Дочекаймось", – сказав Данілов.
Підготовка триває
Секретар РНБО додав, що інфраструктура для F-16 готується. У цьому максимально допомагають партнери України.
За словами Данілова, є відповідальні групи, які дуже плідно працюють щодо цього питання. Нині усе триває згідно з графіком та планом.
Усе – комплексна робота. Техніка не проста, складна. Той план, який є, його розуміють військові, вище військово-політичне керівництво нашої країни. Він нині в роботі,
– наголосив секретар Ради нацбезпеки й оборони.
F-16 для України: новини
- Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв зауважив, що у подальших пакетах військової допомоги Україна очікує на винищувачі F-16. Очікують також і ракети, які мають дальність у 300 – 500 кілометрів. За словами Наєва, це дозволить українським військовим мати ще більше успіхів на фронті та деокупувати територію.
- Міноборони США переконане, що українська держава має отримати ці американські винищувачі вже до кінця 2024-го року. Окрім того, Україна має отримати відповідну інфраструктуру та запчастини.
- Деякі європейські лідери заявляли про те, що готові передати F-16 просто зараз. Утім це не найкращий варіант для України. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, для цього мають бути готовими, зокрема, пілоти, інженери та інфраструктура.