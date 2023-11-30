Дуже сильно змінять ситуацію: як F-16 розширять арсенал можливостей ЗСУ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що F-16 змінять ситуацію на краще, але вони – "не срібна куля". Мовляв, немає однієї системи, яка здатна фундаментально змінити події на полі бою. Однак ці американські винищувачі дуже сильно змінять ситуацію щодо роботи російської авіації з авіабомбами.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Андрій Крамаров, зауваживши, що завдяки F-16 можна буде відігнати авіацію ворога. Це поліпшить можливості ЗСУ, зокрема, у боротьбі із "Шахедами". Зазначимо, що також Генсек НАТО вважає, що треба готуватися до довгої та важкої битви проти Росії.

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"Літакам F-16, навіть у достатній кількості, усіх росіян дуже важко буде знищити на нашій землі", – сказав військовий експерт.

На заяву Столтенберга відреагували у Повітряних Силах ЗСУ. Там заявили, що усе залежить від моделі винищувача та озброєння. Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат додав, що українські військові сподіваються отримати техніку, яка могла б конкурувати із ворожою авіацією. Тому Україні треба новіші моделі F-16.

Перед переданням F-16 Україні треба модернізувати їхні можливості до європейської версії. Так європейські компанії можуть поліпшити радари, системи керування озброєнням, аби збільшити номенклатуру зброї. Також можна покращити засоби навігації, аби мати менший впив від ворожих РЕБ.

Херсонщина та Авдіївка. Якби можна було відігнати російську авіацію, то це доволі сильно позитивно вплинуло б на дії наших військових і там, і там, і тримання оборони. Адже вони свої проблеми в артилерії компенсують активним бомбометанням,

– зазначив Крамаров.

Тобто так американські винищувачі у достатній кількості зможуть подекуди компенсувати навантаження на українську артилерію. А також – відігнати тактичну авіацію ворога й зменшити бомбардування росіянами. Однак навряд чи F-16 "змінять гру" на полі бою.

Так українські війська могли б бити по скупченнях військ ворога ракетами чи корегованими авіабомбами. Завдяки американським літакам, номенклатура озброєнь класу "повітря – повітря" або "повітря – земля" значно зросла б.

"Це в багатьох моментах полегшить задачі й збільшить арсенал можливостей. Про це і каже Столтенберг", – наголосив військовий експерт.

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