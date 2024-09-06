Катастрофа з F-16: Зеленський сказав, коли будуть відомо детелі інциденту

Володимир Зеленський висловився стосовно авіакатастрофи з літаком F-16, що розбився під час відбиття масованої російської атаки 26 серпня. Глава держави сказав, що стосовно цього інциденту триває розслідування.

Водночас інші деталі стосовно інциденту з F-16 поки не можуть бути розголошені. Про це президент України в інтерв'ю журналістам NBC News, інформує 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про розслідування катастрофи з F-16

Глава держави наголосив, що не можу в деталях розкрити інформацію про авіакатастрофу з українським винищувачем F-16, відповідно до нашого законодавства.

Нам необхідно завершити розслідування, і тоді ми відкриємо цю інформацію для наших партнерів: що було зроблено, що стало причиною,

– сказав Зеленський.

Водночас президент додав, що зараз нашій державі недостатньо тієї кількості літаків F-16, яку ми вже маємо. А основна проблема у пакетах, які надають партнери, полягає у тому, що позитивне рішення є, але кількість наданих літаків невелика.

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