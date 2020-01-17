Фальшиві паспорти, права та дипломи: житель Запоріжжя організував підпільний бізнес по Україні
Незаконне угруповання виготовляло підробні документи для жителів Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей. Фальшиві документи відправляли поштою. Їх вартість становила від 5 до 20 тисяч гривень.
За словами правоохоронців, відрізнити підробку від оригіналу було практично неможливо – використовували захисні голографічні елементи. Про це повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції України в Тернопільській області.
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Підпільний бізнес організував житель Запорізької області. Він та ще семеро "ділків", серед яких були українці, роми та молдавани, виготовляли:
- водійські посвідчення,
- техпаспорти на авто,
- довіреності на право водіння автомобілем,
- паспорти України,
- ID-карти,
- дипломи про освіту,
- медичні довідки.
Правоохоронці провели 34 санкціоновані обшуки. П'ятьох фігурантів вже затримали під вартою за статтею про підробку документів та їх збуту. Для решти призначені судові слухання.
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