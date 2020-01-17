Фальшиві паспорти, права та дипломи: житель Запоріжжя організував підпільний бізнес по Україні

Незаконне угруповання виготовляло підробні документи для жителів Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей. Фальшиві документи відправляли поштою. Їх вартість становила від 5 до 20 тисяч гривень.

За словами правоохоронців, відрізнити підробку від оригіналу було практично неможливо – використовували захисні голографічні елементи. Про це повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції України в Тернопільській області.

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Підпільний бізнес організував житель Запорізької області. Він та ще семеро "ділків", серед яких були українці, роми та молдавани, виготовляли:

водійські посвідчення,

техпаспорти на авто,

довіреності на право водіння автомобілем,

паспорти України,

ID-карти,

дипломи про освіту,

медичні довідки.

Підробні захисні голографічні елементи:

Правоохоронці провели 34 санкціоновані обшуки. П'ятьох фігурантів вже затримали під вартою за статтею про підробку документів та їх збуту. Для решти призначені судові слухання.