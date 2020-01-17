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      Фальшиві паспорти, права та дипломи: житель Запоріжжя організував підпільний бізнес по Україні

      872 Читать новость на русском
      Підробні документи / tp.npu.gov.ua

      Незаконне угруповання виготовляло підробні документи для жителів Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської, Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей. Фальшиві документи відправляли поштою. Їх вартість становила від 5 до 20 тисяч гривень.

      За словами правоохоронців, відрізнити підробку від оригіналу було практично неможливо – використовували захисні голографічні елементи. Про це повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції України в Тернопільській області.

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      Підпільний бізнес організував житель Запорізької області. Він та ще семеро "ділків", серед яких були українці, роми та молдавани, виготовляли:

      • водійські посвідчення,
      • техпаспорти на авто,
      • довіреності на право водіння автомобілем,
      • паспорти України,
      • ID-карти,
      • дипломи про освіту,
      • медичні довідки.
       

       

      Правоохоронці провели 34 санкціоновані обшуки. П'ятьох фігурантів вже затримали під вартою за статтею про підробку документів та їх збуту. Для решти призначені судові слухання.

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      сьогодні
      16037
      Автор: Северин Трач
      Теги: Поліція Новини України Шахрайство Новини Запоріжжя
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