12 кумедних фотографій від батьків, які застрягли на карантині зі своїми дітьми

На час карантину всі школи закриті, а батьки часто працюють з дому, тому не можуть постійно контролювати поведінку своїх малюків. Тож, діти часом розважаються на повну та потрапляють у всілякі неприємності і потім кличуть на допомогу батьків.

Видання Bored Panda зібрала кілька цікавих фотографій, які показують сум та радощі батьківства під час карантину.

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Життя може бути дуже веселим, коли ти з дітьми цілий день. Однак, це означає, що заняття та ігри для дітей важливіші, ніж раніше, адже їм немає куди використати енергію, сидячи постійно в будинку.

Тож, дивіться, як деякі батьки намагаються впоратися зі своєю малечею на карантині. Ці світлини різні, але кожна вражає: від захоплення до суму чи навіть шоку.

Дивіться фото батьків з карантину, який вони проводять з дітьми



Як зацікавити дітей? Замість того, щоб дозволяти дитині сидіти в оточенні електронних пристроїв цілий день, краще зайнятися чимось, що насправді допоможе в їх розвитку.

Тим часом Мішель Мартін, професорка інформаційної школи Вашингтонського університету, рекомендує батькам увімкнути для дітей якісь аудіокниги. Так, у той час як ваш малюк слухає, до прикладу, "Гаррі Поттера", ви зможете зосередитися на роботі