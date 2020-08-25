У непростий час пандемії коронавірусу батьки встрягли у велику кількість нових турбот та проблем, забувши про власний спокій та щастя. Саме тому їх більшою мірою могли зачепити депресії та панічні атаки, а пошук щастя та радості у простих речам став непростим завданням.

Для батьків раптова роль додаткового (або єдиного) наставника для дітей, можливо, стала однією з найбільших перешкод на шляху до досягнення "дзену" та щастя. Це спричинило чималий стрес та занепокоєння у батьків, тому вони зовсім забули, як радіти життю та насолоджуватись ним. Видання Mind Body Green запропонувало 5 порад, які допоможуть віднайти щастя у простих речах.

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1. Визначте ознаки вигоряння

Причиною вашого занепокоєння, якщо ви матір чи батько своїх дітей, є вигоряння, яке виникло через постійну присутність зі своїми дітьми. Раніше несподівані речі для вас могли стати цілком звичними, а позитивні емоції набули нейтрального забарвлення. Тому важливо зрозуміти власні ознаки вигоряння та знайти час для себе. Адже якщо ви не приділяєте час собі, ви не зможете бути хорошою людиною для своїх дітей, сім'ї, друзів або світу в цілому, переконані експерти у виданні. Тому якщо почуваєте себе добре, то ви зможете краще проводити час зі своїми дітьми, сміятися і насолоджуватися простими сімейними обідами.

2. Окресліть причини, які утримують від радості

Батьки зачасту запрограмовані надмірно віддавати себе дітям та сім'ї в цілому. Коли ви не знаєте, чи правильно все робите стосовно дітей, поставте себе на їхнє місце. Сприймайте це з точки зору дитини: подумайте про те, як ваші батьки вели себе, що вони робили і як вони поводилися з вами. Якщо коли-небудь був момент, коли ви думали, що хотіли, аби вони відреагували інакше, просто знайте: вони, ймовірно, втомилися або вони вигоріли! Те ж саме і з вами, тому не хвилюйтесь і просто намагайтесь змінити свою поведінку.



Знайдіть у своєму серці місце для радостей / Фото: Unsplash

3. Поговоріть з ким-небудь

Інколи найкраще – це обговорити проблему з близькою людиною або спеціалістом. Тому так важливо озвучити те, що вас турбує, аби знайти внутрішню радість. Окрім порад, ви можете неочікувано відкрити для себе нові якості людей, яких ви завжди знали, і раніше не здогадувались про це.

4. Складіть список того, що може принести вам радість

Старий добрий спосіб викладати свої думки на аркуш паперу ніхто не скасовував. Якщо ви справді хочете розбавити своє життя яскравими фарбами, візуалізуйте це. Подумайте, про що давно хотіли дізнатись, побачити чи відчути. Навіть найменші думки про це можуть принести вам радість та п'янке очікування. І старайтесь щоразу більше виконувати заплановані справи.

5. Створіть "радісний" розпорядок дня

Коли ви перед цим усвідомите, що готові до змін у житті та прагнете відчути радість і щастя, лише тоді ви зможете скласти графік дня, де буде чимало позитивних моментів. Такий спосіб чудово підходить для батьків, які заклопотані багатьма справами, а також для дітей, які будуть відчувати себе учасниками процесу. У такому графіку ви можете спокійно вносити такі плани, як спільний перегляд фільму, вечірня прогулянка містом, настільні ігри у саду біля будинку та інше.



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