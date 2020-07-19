Діти люблять щось досліджувати і батькам потрібно цю допитливість направити в потрібне русло. Експерти радять зайняти малечу безпечними, простими і цікавими експериментами, які можна зробити вдома, та зробити канікули дитини незабутніми.

Видання WoMo опублікувало кілька цікавих експериментів. Ці досліди не потребують дорогих чи рідкісних компонентів, спеціального обладнання чи особливих навичок та можуть справді "розвантажити" карантинні будні малюків.

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5 захоплюючих експериментів для дітей

Мильна бульбашка в тарілці



Експеримент з мильною бульбашкою / Фото Womo

Це дуже простий та видовищний експеримент, з яким впорається навіть малеча, яка не ходить до школи. До того ж, мильні бульбашки є пристрастю багатьох малят.

Для досвіду вам знадобиться:

глибока і широка супова тарілка;

трохи води (половина тарілки);

кілька крапель миючого засобу для посуду;

пластмасова трубочка від соку.

Як його зробити? Налийте в тарілку води і додайте миючий засіб, потім неглибоко занурте в воду трубочку і акуратно видуйте велику мильну бульбашку. Деяких маленьких дітей це мильне шоу може зайняти навіть на годину.

Надування повітряної кульки вуглекислим газом



Кульки надуваються вуглекислим газом / Фото Womo

Такий дослід може подарувати вашій дитині радість справжнього наукового відкриття.

Що для цього потрібно:

порожня пластикова пляшка від газованої води;

столовий оцет, близько 50-100 мл;

харчова сода (2-3 чайні ложки);

повітряна кулька.

Налийте оцет в пляшку, а в повітряну кульку насипте соду. Потім акуратно надіньте кульку на пляшку так, щоб сода не висипалася одразу. І коли ви переконаєтеся, що кулька щільно натягнута на горлечко пляшки, підніміть її над шийкою так, щоб вся сода висипалася в оцет. Реакція взаємодії цих компонентів почнеться негайно і вуглекислий газ швидко надує кульку.

Олівці в пакеті з водою



Олівці в пакеті з водою / Фото Womo

Якщо проткнути пластиковий пакет олівцем і залити в нього воду, то вода буде витікати з отворів. Проте якщо спочатку налити в поліетиленовий пакет води, а потім проткнути його наскрізь олівцем, і залишити його в отворах, то вода не витікатиме.

Все через те, що при розриві поліетилену його молекули притягуються один до одного, тому поліетилен "міцно охоплює" олівець, щільно до нього прилягаючи, і не пропускає воду.

Для досліду вам знадобиться:

поліетиленовий пакет;

кілька олівців (бажано круглих);

вода.

Веселка в тазику



Веселка на руках дитини / Фото Womo

У сонячному світлі, який здається нам білим, насправді "намішано" всі кольори веселки. Щоб це побачити, потрібно взяти:

ємність з водою;

кишенькове дзеркальце;

ліхтарик;

білий аркуш паперу.

Покладіть дзеркальце на дно ємності з водою. Направте на дзеркальце промінь ліхтарика. «Піймайте» відбитий дзеркальцем промінь на білий папір і у вас з’явиться веселка. А все через те, що, проходячи крізь воду, світло розкладається на складові кольору.

Невидиме чорнило



Невидиме чорнило видно лише через тепло / Фото Womo

Колись митці вдавалися до невидимих ​​чорнил, якими писали секретні послання, а інші персонажі просто проводили листком паперу над вогнем свічки і читали ці слова. В цьому експерименті вам доведеться стежити за безпекою дитини.

Для цього досліду вам буде потрібно:

листок білого паперу;

лимонний сік;

щось гаряче (лампа, праска, свічка тощо);

паличка / пензлик.

Напишіть щось лимонним соком на папері, дайте соку висохнути (писати можна також молоком, оцтом, соком цибулі). Тоді на папері нічого не буде. Потім нагрійте папір (пропрасуйте праскою або потримаєте над лампою) і так таємниче послання з’явиться. Це трапляється через те, що органічні речовини окислюються – при нагріванні "горять" і набувають коричневого кольору.