Якщо в липні вашу сім'ю чекає поповнення, то вам вже варто обрати для дитини особливе ім'я. Адже діти, народжені в липні, вражають інтелектом. В них допитливий і гострий розум. Інтелектуальні, а також вони люблять пригоди. Тож, як назвати малюка в липні – читайте у нашому матеріалі.

Журналісти 24 каналу підготували для батьків корисну підбірку імен дітей за датою народження. Адже дорослі часто обирають ім'я для малюка за православним календарем, бо вважають, що так малеча отримає захист ангела-охоронця.

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Хлопчики, народжені в липні, дуже доброзичливі, неконфліктні і сором’язливі. Їм найбільше підійдуть такі імена: В’ячеслав, Борис, Дмитро, Павло, Василь, Петро, Артем, Володимир тощо.

Натомість "липневі" дівчатка відрізняються вразливістю, але вони мають творчі здібності, а також вміють привернути до себе увагу оточуючих товариськістю і добрим ставленням. Для них підходять такі імена: Інна, Ольга, Римма, Жанна, Марина, Маргарита, Юліанна, Єлизавета та інші.

Як назвати дитину, якщо вона народилася в липні

1 липня. В перший день місяця хлопчика варто назвати Віктор, Леонід, Василь та Олег. Для дівчинки можете обрати будь-яке ім’я, яке вам подобається.

2 липня. Цього дня дитину потрібно назвати таким іменем: якщо народився хлопчик, то Тимофій, Захар, Іван, Антон, Лука, якщо дівчинка – Роза або Марія.

3 липня. Хлопчикові можна дати одне з цих імен: Гліб, Олексій, Андрій, Олександр, а дівчинці – Римма, Амелія, Марина.



У липні зазвичай народжуються емоційні та чутливі діти / Unsplash

4 липня. Імена для хлопчиків, які народилися в цей день – Антон, Микита, Федір, Микола або Сергій, дівчинку можна назвати Василина або Анастасія.

5 липня. Хлопчиків в цей день можна назвати Василь, Ігор, Роман, а дівчаток – Єва, Єфросинія.

6 липня. Імена, які найбільше підійдуть хлопчикам цього дня – Антон, Герман, Кирило та Борис, дівчаткам – Ангеліна.

7 липня. Найкраще обрати ім’я хлопчикові Іван, Антон, Микита, Ян, а дівчинку – Іванна або Вікторія.

8 липня. Ця дата підходить, аби назвати хлопчика Давид, Петро, Денис, Костянтин, Леонід, дівчинку – Фаїна, Євросинія або Марія.

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9 липня. Хлопчиків в цей день краще назвати Тимофій, Давид, Микита, Павло, а дівчаток – як забажаєте.

10 липня. Імена для хлопчиків сьогодні – Олексій, Іван, Георгій, Григорій, Максим, для дівчинки підійде Іванна та Олександра.

11 липня. Хлопчачі імена для дітей, народжених в цей день – Сергій, Павло, Іван, Герман, Степан, дівчачі – Елеонора, Єлизавета.

12 липня. Для дітей, народжених цього дня, можна обрати такі імена: для хлопчиків – Петро, павло, Михайло, Андрій, Василь, а для дівчаток – оберіть за власним бажанням.

13 липня. Церковні імена для хлопчиків – Іван, Андрій, Стефан, Яків, Михайло, дівчинку можете назвати як бажаєте.



Люди вважають, що з вибором імені у дитини з'являється ангел-охоронець / Фото Unsplash

14 липня. Імена для хлопчиків – Лев, Павло, Кузьма, Петро, а для дівчаток – Ангеліна, Анастасія, Ірина.

15 липня. Хлопчиків в цей день варто назвати Арсеній, Георгій, Ярослав, а дівчинці підійде будь-яке ім’я.

16 липня. Хлопчикові можна обрати одне з таких імен – Анатолій, Олександр, Марк, Михайло, Фома, Георгій, для дівчинки – як ваша душа забажає.

17 липня. Хлопчачі імена – Юхим, Марк, Андрій, Віктор, Антон, а дівчачі імена в цей день – Марія, Софія, Марта.

18 липня. Назвати хлопчика можна Кирило, Сергій, Степан, Василь, дівчинку – Анна, Камілла, Христина.

19 липня. Хлопчикові можна дати ім’я Гліб, Антон, Анатолій, Кирило, Олександр, Ігор, Фелікс , дівчинці – Юлія (або Юліанна), Любов.

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20 липня. Імена для хлопчика, народженого цього дня, підходять такі: Василь, Назар, Анатолій, Аркадій, а для дівчинки – Єва, Єфросинія, Катерина.

21 липня. Хлопчика ви можете назвати Сава, Петро, Федір, Сергій, Антон, а для дівчинки в цей день підійдуть імена – Анастасія, Інна, Аврора.

22 липня. Назвати хлопчика можна Олександр, Андрій, Данило, а дівчинку – назвіть як бажаєте.

23 липня. Імена для хлопчика підійдуть такі: Антон, Олексій, Давид, Степан, для дівчаток – Анна, Емма, Еріка.

24 липня. Хлопчика найкраще назвати Микола, Андріан, Аркадій, а дівчинку – Олена або Ольга.

25 липня. Це сприятливий день, аби назвати хлопчика Григорій, Андрій, Іван, Михайло, Саймон, Федір, дівчинку – Марія, Вероніка, Міра.



Пам'ятайте, що ви завжди можете обрати інше ім'я для дитини / Фото Unsplash

26 липня. Цього дня буде добре назвати хлопчика Антон, Степан, Юліан, а дівчинку – Юлія, Олександра, Сарра.

27 липня. Для хлопчика підійде одне з таких імен – Іраклій, Петро, Ростислав, Ян. Ім’я для дівчинки можна обрати будь-яке.

28 липня. Хлопчачі імена – Володимир, Василь, Орест, дівчаче ім'я – Юстина або Ангеліна.

29 липня. Назвати хлопчика краще – Павло, Юрій, Ярослав, а дівчинку – Алевтина, Юлія, Валентина.

30 липня. В цей день хлопчика можна назвати Леонід, Назар, Лазар або Василь, а дівчинку – Маргарита, Марія, Дарія.

31 липня. В останній день місяця радимо дати хлопчикові ім’я: Іван, Мирок, Омелян, Андрій, Сергій, а дівчинці – Іванна або Юлія.