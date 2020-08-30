Якщо у перший місяць осені вашу сім’ю чекає поповнення, то до питання про те, як назвати малюка треба підійти дуже серйозно, адже, як відомо, вибране вами ім’я впливає не лише на характер, але й на долю дитини.

За дослідженнями вчених, краще уникати імена видатних політиків або історичних особистостей. Також категорично не рекомендується називати дітей на честь померлих родичів, щоб не успадкувати чиюсь нещасливу долю.

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За народними спостереженнями, дівчатка, народжені восени, стають практичними, розважливими і мудрими. А тому їм найбільше підійдуть універсальні, спокійні і мелодійні імена.

Хлопчики народжені у вересні будуть надійними, стабільними у відносинах і роботі. Вони виростуть дуже кмітливими, робитимуть все у повільному темпі, що дозволить їм завжди приймати правильні рішення.

Як назвати дитину, якщо вона народилася у вересні

1 вересня. У цей день хлопчика можна назвати Микола, Андрій, Тимофій, а дівчинці оберіть ім'я, яке вам найбільше подобається.

2 вересня. Назвати хлопчика краще Олександр, Лев, Максим, Степан, Тимофій, а дівчинку – Аделіна.

3 вересня. Хлопчачі імена – Олександр, Павло, дівчаче ім’я – Марфа або Тетяна.

4 вересня. Імена для хлопчика – Олександр, Василь, Іларіон, Федір. Ім’я для дівчинки можна взяти Аріадна.

5 вересня. Цього дня буде чудово назвати хлопчика Єфремом, Федором або Іваном, а дівчинку, як забажаєте.

6 вересня. Сприятливий день, аби назвати хлопчика Арсеній, Петро, Максим, а дівчинку – Варвара.

7 вересня. Хлопчика найкраще назвати Володимир або Іван, а дівчинку – Регіна або Світлана.

8 вересня. Імена для хлопчика – Адріан, Дмитро, Петро, а для дівчаток – Наталія, Марія.

9 вересня Назвати хлопчика можна Володимир, Дмитро, Михайло, а дівчинку – Анфіса, Серафима.

10 вересня. Хлопчачі імена – Олексій, Анатолій, Василь, Веніамін, Георгій, Захар, Іван, Ігнатій, а дівчаче – Анна.

11 вересня. Імена для хлопчика – Іван та Денис, а для дівчинки Тамара або Єлизавета.

12 вересня. Хлопчика можна назвати Олександр, Григорій, Єфрем, Іван, Макар, Максим, а дівчинку Ангеліна чи Євгенія.

13 вересня. Назвати хлопчика можна Олександр, Мирон, Михайло, а дівчинку Марія, Анна.

14 вересня. Хлопчачі імена – Семен і Дмитро, а дівчачі імена в цей день – Наталія або Тетяна.

15 вересня. Імена для хлопчика – Анатолій, Віктор, Володимир, Іван, Микола, Павло, а для дівчинки Серафима або Ксенія.



Найкращі імена для дітей народжених у вересні

16 вересня. Хлопчиків варто назвати Олексій, Володимир, Іван, Михайло, Микола, а дівчаток – Василина, Домініка.

17 вересня. Імена для хлопчиків – Олександр, Іван, Микола, Павло, Степан, а для дівчаток – Євгенія.

18 вересня. Дітей можна назвати так: хлопчиків – Олександр, Давид, Юхим, а дівчаток Єлизавета, Поліна, Анастасія.

19 вересня. Хлопчачі імена – Андрій, Дмитро, Іван, Макар, Петро, Степан, дівчачі – Валерія, Олександра.

20 вересня. Імен для хлопчиків цього дня багато – Олександр, Євген, Макар, Іван, Петро, Степан, для дівчинки – Сніжана, Світлана.

21 вересня. Хлопчиків краще назвати Георгій та Іван, а дівчаток Марія.

22 вересня. Імена для хлопчиків – Олександр, Григорій, Дмитро, Микита, імена для дівчаток – Анна.

23 вересня. Найкраще назвати хлопчика – Андрій, Євген, Іван, Микита, Петро, Семен, а дівчинку – Тетяна.

24 вересня. Ця дата сприятлива, аби назвати хлопчика Віктор, Микола, Роман, а дівчинку – Ірина, Вероніка, Марія.

25 вересня. Хлопчиків можна назвати Олексій, Юліан, Федір, а дівчаток Анна або Галина.

26 вересня. Імена для хлопчиків – Олександр, Лук'ян, Микола, Юліан, а для дівчаток – Анастасія.

27 вересня. Хлопчикові потрібно дати ім'я Іван, а дівчинці одне з таких імен: Ганна або Марина.

28 вересня. Дитину варто назвати такими іменами: Андрій, Дмитро, Йосип, Леонід, Максим, Петро, Степан, Яків. Дівчинці можна дати будь-яке ім'я за власним бажанням.

29 вересня. Найкращими для хлопчиків вважаються імена Олексій та Йосип, а для дівчаток – Ангеліна або Марта.

30 вересня. В останній день місяця хлопчика варто назвати Іван, Ілля, Мирон, а дівчаток – Ніна, Тамара.