Багато сімей мають традицію періодично фотографуватися разом і ділитися цими світлинами з іншими родичами. І іноді виходять дуже дивні кадри, які варто було б заховати подалі в особистому сімейному альбомі.

Але, на жаль, всі ці незвичайні фото відскановані і опубліковані в інтернеті, пише Big Picture.

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Зазвичай, загальні сімейні фотографії мало кому подобаються, невсі люблять фотографуватися з родиною. Так, на фото обов'язково хтось закриє очі в найпотрібніший момент, позіхне або відвернеться, тому доведеться перезнімати все знову.

Але ми підготували сімейні портрети, які є справжньою катастрофо, хоча, як видно на обличчях на портретах, деякі учасники фото зовсім не вважають знімок невдалим.

Ці старі сімейні фотографії виглядають настільки смішно і безглуздо, що їх не можна пропустити повз. Вони точно зможуть підняти вам настрій та розвеселити. До того ж, безглузді сімейні фото - це вічна тема для сміху.

Дивіться 20 найбезглуздіших сімейних фото: