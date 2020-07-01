Оскільки закохані Роббі та Прісцилла працюють віддалено, вони вирішили переїхати в будинок, з яким можна подорожувати. Тому пара купила шкільний автобус 1998 року і перетворила його на чарівний та комфортний будинок на колесах. І виглядає їхнє житло приємніше, ніж більшість квартир.

Чому вони обрали саме шкільний автобус? За словами Присцілли, він дійсно виглядає як крихітний будинок, тому закохані планують подорожувати з ним наступні кілька років, пише Bored Panda.

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До того ж, пара навіть додала справжні вхідні двері, як у будинку, щоб надати фургону такий привітний вигляд. "Ще одна причина полягає в тому, що ми хотіли, аби транспорт не залежав від мережі та був адаптований до наших потреб", – додає Присцілла.



Роббі та Присцілла на фоні автобусу / Фото Bored Panda

Купивши автобус, пара вирішила відірватися від одноманітності свого повсякденного життя. "Ми були найщасливішими, коли подорожували, досліджували нові місця, куштували нові страви, дізнавалися нові культури. Є щось магічне в подорожах. Це переживання, які змінюють вас", – каже дівчина.

Скільки часу вони витратили на ремонт? Парі знадобилося півтора року, щоб переробити автобус у будинок, однак, іноді вони робили перерви для відпочинку.

Дивіться фото, як пара робила ремонт:



Так, за цей час вони повернули до життя старий шкільний автобус, площею 60 квадратних метрів. А електроенергія в будинку є від сонячних батарей. Також там є система охолодження та обігрівач. Пара вже встигла відправитися у подорож.

"Ми виїхали з Орландо 21 березня 2019 року та вирушили до Східного узбережжя. Ми були в дорозі майже 10 місяців і проїхали всю дорогу до мису Бретон. У цій поїздці ми відвідали 137 різних міст, не маючи маршруту. Ми просто йшли за течією", – розповідає пара.

Дивіться фото, як виглядає будиночок на колесах після ремонту:



Як закоханим вдається працювати в подорожах? Роббі та Присцілла зізналися, що вони керують своїм бізнесом та інвестиціями віддалено. Тому доки у них є Інтернет, вони можуть бути де завгодно.

Роббі та Присцілла дуже хочуть відправитися у довгострокові подорожі за кордон. Але зараз вони планують об’їхати США та Канаду зі своїм котом.