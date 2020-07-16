Батьки багатьох країн задаються питанням: чи існує у данців якийсь особливий метод виховання, завдяки якому з щасливих дітей виростають щасливі дорослі. І виявляється є. То як же виховують дітей в Данії - читайте у матеріалі.

Зазначимо, що Данія кілька років поспіль лідирувала у рейтингу найщасливіших країн світу, проте у 2020 році перше місце зайняла Норвегія, тож Данія опустилася на друге місце, пише The Danish Way.

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Тому дружина данця і авторка книги "Виховання по-данськи: посібник з виховання найщасливіших дітей на світі" Джессіка Александер розповіла секрети виховання.

Основні правила виховання дітей у Данії

Емоції

Данці виховують у дітей співпереживанню до інших людей в радості і в горі. Жителі цієї країни цінують вміння працювати в команді більше, ніж здатність зробити з себе популярну зірку. А тому фундаментом відносин майбутньої щасливої особистості з іншими є повага до себе.

Батьки у Данії не бережуть дітей від зіткнення зі "складними" емоціями, вони вчать їх не ігнорувати та не приховувати. Тому данці читають своїм дітям казки Крістіана Андерсена, в яких далеко не завжди є хепі-енд.

Гра

У Данії гра вважається найважливішою справою в житті дитини, під час якого вона може навчитися набагато більшого, ніж на багатьох курсах і заняттях. А ігри, які пропонують дорослі, є методом навчання, який сприяє розвитку дитини.

Відомо, що в Данії, на відміну від США, відсутній принцип "верховенства безпеки для дітей". Тобто на свята і діти, і дорослі розводять багаття навіть на дитячих майданчиках, не турбуючись про обгородження багаття по периметру, присутності пожежних машин чи поліцейських. А в школах діти запалюють свічки на підвіконнях.



Щасливі діти в Данії / Фото ЛітАкцент

Ні – ультиматумам

У Данії фізичні покарання переслідуються законом ще з 1984 року. Навіть ультиматуми батьки використовують дуже рідко, адже він не пропонує взаємовигідного вирішення ситуації.

Чому в Данії батьки не практикують ультиматуми? По-перше, так люди втрачають близькість до дітей, адже загрози і дитячий страх віддаляють членів сім’ї одне від одного. По-друге, через це батьки втрачають авторитет в очах малечі.

Більше пояснень

Проте. Незважаючи на відсутність покарання, данці не дозволяють дітям "ходити на головах". Правила встановлюються дуже чітко, але при цьому дітям постійно пояснюється, навіщо від них вимагається певна поведінка, чому існують правила і навіщо потрібно їм слідувати. В такому випадку дитина сприймається як рівна, що потребує знання, а не як малюк, який потребує контроль й дисципліну.

Секретний "п'ятий пункт"

Не всі люди розуміють, наскільки культура спілкування впливає на основні цінності суспільства. Тому у найщасливішій країні світу данці знають магічне слово Hygge. Воно означає створення теплої атмосфери в будинку і насолоду від радощів життя поруч з хорошими людьми.

У людей це зазвичай, символізується з великим столом з рідними, де обговорюються важливі та дрібні життєві питання. Це найбільша цінність у житті данців. Адже вони знають, що злість породжує злість, а доброта і спокій виховують найщасливіших дітей у ​​світі.