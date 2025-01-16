Про це доктор медичних наук і професор Національного медичного університету імені О. Богомольця розповів в етері "Сніданку з 1+1" у четвер, 16 січня, передає 24 Канал. Чабан вважає, що щастя є більш важливим для жінок, аніж для їхніх партнерів, і називає це "аксіомою щастя".

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У чому переконує науковець

Професор заперечив думку ведучої, що емоційність людини залежить від психотипу чи характеру. За словами Чабана – жінки завжди більш емоційні, "навіть якщо це приховано і контрольовано", адже мають більше дзеркальних нейронів.

"Якщо жінка захоче – щастя буде в обох", – переконує науковець. Заради щастя він закликає "щось робити таке, щоб не провокувати, вирулювати", проте все ж нагадує, що не виправдовує цим чоловіків.

Також психолог навів статистику до теми. Він запевнив, що користується "науковими даними", хоч і не назвав їх джерело.

Серед іншого, Чабан називає щастя "побічним продуктом нормального життя", на який не потрібно важко працювати. Це не узгоджується з попередніми закликами професора до жінок – працювати на щастя сім’ї.

"Проєкт щастя з Олегом Чабаном" за 16 січня: дивитися відео

Якою була реакція громадськості

Звернула увагу на це журналістка Дар'я Озерна. Вона написала, що давно "з огидою і здивуванням" спостерігає за професором і його колегами, але цього разу "не втрималася і вирішила зробити допис".

Заступниця голови центру "Жіночі перспективи" Марта Чумало назвала переконання Чабана "дрімучими гендерними стереотипами".

Мій досвід роботи з постраждалими від насильства показує: як тільки чоловік перестає бути кривдником і намагається вести себе по-людськи, - відразу вся сім'я почуває себе значно щасливішою,

– написала вона.

До слова, нещодавно один з українських телеканалів в ефірі телемарафону випустив сюжет про астрологічний прогноз на 2025 рік. Згодом Міністерство культури України заявило, що не може заборонити медіа транслювати сюжети з екстрасенсами.