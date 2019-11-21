Що робити, якщо вашу дитину цькують інші дітлахи: поради батькам

За 2017 рік 67% підлітків зіткнулися з булінгом: як жертва, кривдник чи свідок. На жаль, чверть із них були жертвами і 48% нікому про це не повідомили. Згодом такі цькування дитини можуть залишати глибокі емоційні шрами, які впливатимуть на майбутнє.

Про це розповіла психологиня, засновниця школи "Емолект" Оксана Писаренко виданню Anywell.

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Як спілкуються діти?

Звичайно, перші знайомства та формування зв’язків починаються в дошкільному віці. Проте іноді навіть там можуть виникати конфліктні ситуації чи спалахи агресії.

Найчастіше в колективі є кілька активних дітей, які формують "центр" компанії. Також є діти, які перебувають нібито "в підпорядкуванні" у них. Така розстановка сил може негативно вплинути на обидві групи дітей: у перших розвивається підвищена самооцінка та відчуття влади над ситуаціями в колективі, а другі або займають позицію поплічників, або починають почуватися невпевнено в колективі,

– наголосила психологиня.

Окрім того, це може негативно відбитися на майбутнє, зокрема бажанні дитини вступати у стосунки з іншими компаніями й може створити проблеми.



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Що може підштовхнути дитину до булінгу?

За словами Оксани Писаренко, дитина може почати цькувати інших із багатьох причин, які визначаються ситуацією в родині або в колективі. Серед причин можуть бути такі: Відсутність уваги від батьків або рідних. Бажання зайняти і показати позицію "лідера" в колективі. Тиск із боку однолітків. Вона сама раніше була жертвою булінгу.