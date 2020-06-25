Інколи трапляється так, що прийомні батьки в якийсь момент розуміють, що не можуть через певні причини продовжувати виховувати дитину з інтернату.

Чому в прийомних сім’ях виникають такі ситуації та як проходить процедура скасування всиновлення – з’ясовували журналісти 24 каналу разом з Благодійним фондом "Рідні".

Важливо Всиновлення чи опіка над дитиною: як обрати та в чому різниця

Який найскладніший період у вихованні прийомної дитини

Психологи запевняють, що для прийомних батьків найважче витримати перший рік після всиновлення дитини. Адже в перші місяці дитина може дуже добре себе вести, щоб сподобатися, а потім вона може почати перевіряти, чи дійсно нові батьки його люблять.

До того ж, малюка колись покинули, тож тепер йому складно комусь довіряти. Дитина не розуміє, як далі складеться його життя, чи покинуть її знову. Далі буде легше, бо почнуться спільні події, сімейні свята. Все це скріплює родину, викликає в людей прихильність. Але щоб дійти до цього потрібен час.

В яких випадках прийомні батьки можуть відмовитися від дитини

Як розповіла психологиня Благодійного фонду "Рідні" Христина Ясінська, головна причина повернення дітей назад у дитбудинок – вигорання батьків. Адже діти-сироти, які пережили в своєму житті важкі та переважно травматичні ситуації, мають багато проблем з поведінкою та налагодженням контакту.



Через певні причини батьки можуть відмовитися від прийомної дитини / Фото Rambler

Їх поведінка може дуже сильно відрізнятися від такої звичної поведінки дітей. Також, можливо, не справджуються очікування батьків про те, що якщо дати малечі максимум любові, вона відповість тим самим.

Сім'я усиновителів переживає період адаптації. Через певний час дитина звикає до сім'ї, нових умов життя, а батьки до дитини та нових стосунків.

Але якщо дорослі мають мало досвіду, певні власні травми, мало підтримки сім'ї та оточення, то вони переживають стрес та напругу, що з часом призводить до емоційних сплесків та вигорання. А відсутність сили спонукає прийняти неправильне рішення – повернути дитину,

– наголосила психологиня.

Ще однією причиною повернення дитини до закладів державного виховання є неправильна мотивація батьків-усиновителів. Адже виховання дитини-сироти – це важка, щоденна праця. І щоб знайти сили для такої праці варто розуміти, що саме тебе мотивує та спонукає до такого рішення.

Цікаво Стали батьками двічі за кілька місяців: вражаюча історія пари, яка 10 років не могла мати дітей

Психологиня фонду "Рідні" Христина Ясінська наголошує, що батькам необхідно пройти навчання, добре підготуватися і знайти спеціалістів, які підтримають їх на цьому шляху.

Частими теж є випадки повернення дітей, які проходять вікові кризи, і найважча з них – підліткова.

"Коли дитину беруть в сім'ю в ранньому віці, переважно проблеми з вихованням досить легко вирішити, але коли приходить перехідний вік, дитина стає грубою, зухвалою, некерованою, наголошує на те, що керувати нею мають право тільки рідні батьки", – каже психологиня.

В цей час у всиновителів може з’явитися багато тривог і навіть страхів. Часто вони потрапляють у пастку "рідні діти ніколи так не вчиняють", або повертаються витіснені страхи "поганої спадковості".



Батьки відчувають емоційне вигорання / Фото Ya-roditel

Як можна допомогти? У такому випадку працівник соцслужби або психолог можуть заздалегідь замінити негативну тенденцію у відносинах: скарги на дитину, розмови про можливість відмови, часті сварки тощо.

У кожному конкретному випадку повинен бути складений індивідуальний план допомоги сім'ї. Можливо, буде потрібна допомога в пошуку психолога, що спеціалізується на проблемі, що виникла в сім'ї. Якщо батьки виснажені, необхідно переконати їх взяти відпустку на роботі, знайти няню на час відпустки або влаштувати дитину в табір тощо.

Рішення самої дитини про повернення в інтернат

За словами психологині Благодійного фонду "Рідні", бувають випадки, коли ініціатором повернення в дитячий будинок виступають самі діти. Попри те, що кожне повернення дитини-сироти – це трагедія, яка травмує як дитину, так і батьків.

Читайте також Як провести першу зустріч з дитиною з інтернату: інструкція для прийомних батьків

"Дорослим важко пережити свою неспроможність, відчуття провини, невдачу у вихованні, а також їм тяжко забути дитину, яка все ж була частиною їх життя", – додає Христина Ясінська.

А для дитини це ще одне підтвердження, що нікому не можна вірити. Вона переживає ретравматизацію, коли повторюється її минулий досвід покинутості важливими дорослими.

Як в таких випадках почувається дитина? Після цього дитина може стати емоційно "черствою", мати девіантну поведінку і ніколи не створити власної здорової сім'ї в майбутньому.

Як можна допомогти дитині пережити це? Нова сім'я може "зцілити" дітей. Так, у більшості випадків діти, яким після повторної відмови пощастило потрапити в нову сім'ю, через якийсь час "зцілюються", їх поведінка стає прийнятною, тривожність знижується тощо.



Дитина з інтернату може бути закритою / Фото Pravmir

Як проходить процедура відмови від обов’язків

За словами психологині Благодійного фонду "Рідні" Христини Ясінської, рішення про всиновлення припиняється у разі виникнення у прийомній сім’ї несприятливих умов для виховання дітей та спільного проживання.

Зокрема, через тяжку хворобу прийомних батьків, зміну їх сімейного стану, відсутність взаєморозуміння батьків з дітьми, конфліктні стосунки дітей, невиконання прийомними батьками обов’язків щодо належного виховання чи внаслідок повернення прийомних дітей рідним батькам (чи опікуну).

Скасування усиновлення відбувається на основі статті 238 Сімейного кодексу України (Скасування всиновлення) за рішенням суду.

Так, усиновлення може бути скасоване за рішенням суду, якщо:

Воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного виховання; Дитина страждає недоумством, на психічну чи іншу тяжку невиліковну хворобу, про що усиновлювач не знав і не міг знати на час усиновлення; Між усиновлювачем і дитиною склалися, незалежно від волі усиновлювача, стосунки, які роблять неможливими їхнє спільне проживання.

Проте зазначимо, що скасування усиновлення не допускається після досягнення дитиною повноліття, лише якщо протиправна поведінка усиновленого чи усиновлювача загрожує життю чи здоров'ю іншого.

Цікаво Як усиновити дитину: процедура та необхідні документи

Тому усиновлення повнолітньої особи може бути скасовано судом за взаємною згодою усиновлювача і усиновленого або на вимогу одного з них, якщо сімейні відносини між ними не склалися.

До того ж, усиновлення скасовується від дня набрання чинності рішенням суду.

Правові наслідки скасування усиновлення

припиняються права та обов'язки, що виникли у зв'язку з усиновленням між дитиною та усиновлювачем і його родичами.

відновлюються права та обов'язки між дитиною та її батьками, іншими родичами за походженням.

дитина передається батькам за їх бажанням або іншим родичам, а якщо це неможливо – то до органовів опіки та піклування.

Якщо дитина не передається батькам, суд може постановити рішення про стягнення аліментів на дитину з особи, яка була її усиновлювачем.

Зазначимо, що у разі скасування усиновлення дитина має право на збереження прізвища, імені та по батькові, які вона одержала у зв'язку з усиновленням. Або залишити попереднє за бажанням.

Довідка. Загалом в Україні близько 6 тисяч дітей чекають на свою сім'ю. Після кожної програми Благодійний фонд "Рідні" розповідатиме про дітей, які є у списку тих, хто підлягає усиновленню.



Про діяльність фонду ви можете дізнатися за номером гарячої лінії 0 800 300 484 та на сайті Благодійного фонду "Рідні".