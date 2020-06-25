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7 стадій розвитку стосунків: як подолати перешкоди та побудувати щасливі відносини
сьогодні , 11:58 7 стадій розвитку стосунків: як подолати перешкоди та побудувати щасливі відносини
Марія Бондар
Як допомогти підлітку знайти себе: 5 корисних порад для батьків
сьогодні , 09:47 Як допомогти підлітку знайти себе: 5 корисних порад для батьків
Марія Бондар
Секрети успіху Mango: як два брати з Туреччини створили популярний у всьому світі бренд одягу
16:07, 24 червня Секрети успіху Mango: як два брати з Туреччини створили популярний у всьому світі бренд одягу
Зла чи добра мачуха: як подружитися з дітьми чоловіка від першого шлюбу
11:46, 24 червня Зла чи добра мачуха: як подружитися з дітьми чоловіка від першого шлюбу
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Донька-підліток зізналася мамі, що вона лесбійка: неочікувана реакція у відео
13:51, 23 червня Донька-підліток зізналася мамі, що вона лесбійка: неочікувана реакція у відео
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