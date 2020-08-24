Влітку діти особливо активні. Вони граються на свіжому повітрі, бігають і звісно, що відчувають спрагу. Про те, які рідини краще виключити із дитячого раціону, а які краще взяти із собою на прогулянку – читайте далі.

Завжди важливо слідкувати за тим, щоб малюк отримував достатню кількість води. Оскільки втрачений водний баланс постійно має відновлюватися. Якщо дитина просить пити, то не потрібно їй відмовляти в цьому. Нехай п'є стільки, скільки хоче, але невеликими об'ємами.

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Йдучи гуляти, візьміть негазовану воду, несолодкий трав'яний чай, сік або компот. Два останні потрібно розбавити водою. Найкраще для цього підійде чиста вода кімнатної температури для дитячого харчування.

Які напої не варто давати дітям

Виключіть із дитячого раціону солодкі напої з магазину: квас, лимонад тощо. Також не давайте малюкові напої, до складу яких входить кофеїн. Батькам варто утриматися від споживання таких рідин у присутності дитини.



У спекотну погоду дітям варто пити негазовану воду / Фото: tochka.net

Скільки рідини потрібно дитині у спеку

Спеціалісти рекомендують дітям від 2 до 6 років пити по три чверті літра на день. Проте у спекотну погоду ця норма збільшується до півтора літра. Для того, щоб не порушувався нормальний процес травлення, потрібно дотримуватися таких правил:

не пити за півгодини до початку прийому їжі та під час нього;

дитині варто попити через годину після сніданку чи обіду;

при складанні літнього дитячого меню варто звертати увагу на те, що апетит у спекотну погоду зменшується;

до раціону необхідно додати сезонні ягоди та фрукти, оскільки вони мають в своєму складі багато соку та сприяють поповненню водного балансу.

Також зверніть увагу на десерт, яким улітку може слугувати стиглий кавун. Шматочок цього фрукту не лише втамує спрагу, а й наповнить організм важливими мікроелементами (магнієм, калієм). Малюкам до одного року дозволяється з'їсти до 50 грам кавуної м'якоті без кісток, а від 2 до 6 років – до 150 грам.



Дітям від 2 до 6 років можна їсти 150 грам кавуна на день / Фото: nezhatin.com.ua