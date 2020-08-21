Коли ви стаєте батьками, які, окрім того, аби виховувати своє чадо, ще маєте безліч робочих та життєвих турбот, складно помітити, наскільки швидко виростають діти. Китаєць Юньцін придумав чудову ідею, як зберегти спогади про зростання доньки надовго.

Діти ростуть дуже швидко. Не встигнете оглянутися, як ваша дитина, яка лише нібито нещодавно робила перші кроки – йде в перший клас. Маленька дівчинка, яка лише недавно вчилася читати – вже закінчує школу, а далі університет, власна сім’я, чоловік, діти.

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Час невблаганний, тож для того, аби зберегти приємні спогади про зростаючу дочку Хуа Хуа, батько Хуа Юньцін придумав цікаву ідею. Щороку вони з донькою робили світлини на одному й тому ж самому місці, пише Bored Panda.

Він почав робити сімейні фотографії біля озера в Чженьцзян, у східній китайській провінції Цзянсу, в 1980 році, і зберігав цю традицію 40 років. Юньціну було 27 років, коли він вперше зробив фото зі своєю однорічною донькою.

Це стало свого роду сімейною традицією, і ми робили це щороку лише з однією перервою в 1998 році, коли моя дочка не приєдналася до нас на сімейний відпочинок і перебувала за кордоном,

– зазначив Юньцін.

Згодом його донька створила власну сім'ю, а це означало, що Юньцін став дідусем. Перша дочка Хуа Хуа народилася у 2008 році, тоді як її друга дочка прийшла у цей світ у 2012 році.

Дивовижні фотографії батька і доньки



Хуа Хуа і Юньцін у 1980 році / Фото: Bored Panda



Хуа Хуа і Юньцін у 1985 році / Фото: Bored Panda



Хуа Хуа і Юньцін у 1990 році / Фото: Bored Panda



Хуа Хуа і Юньцін у 1995 році / Фото: Bored Panda



Хуа Хуа і Юньцін у 2000 році / Фото: Bored Panda



Хуа Хуа і Юньцін у 2005 році / Фото: Bored Panda



Хуа Хуа і Юньцін з онучкою у 2008 році / Фото: Bored Panda



Хуа Хуа і Юньцін з онучкою у 2010 році / Фото: Bored Panda



Хуа Хуа і Юньцін з двома онучками у 2012 році / Фото: Bored Panda



Хуа Хуа і Юньцін у 2019 році / Фото: Bored Panda