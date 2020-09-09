Ірина Левчук упродовж 2 років боролась в українських судах за виселення чоловіка-садиста зі спільної квартири. Не отримавши результату, вона звернулась до Європейського суду з прав людини і вперше виграла справу. Як діяти жінкам, які стали жертвами домашнього насилля, та як це зробила Ірина Левчук – дізнавайтесь у матеріалі.

Історія Ірини Левчук та її перемога в суді

Мама чотирьох дітей Ірина Левчук 10 років терпіла домашнє насилля. У судових документах вказано, що чоловік українки зловживав алкоголем, агресивно поводився та погрожував нащадкам. Саме тому Ірина звернулась до вітчизняних судів, в яких просила юридично позбавити його прав на спільну квартиру. Про це повідомила благодійна організація Український жіночий фонд.

Важливо Що робити, якщо вас зґвалтували та як побороти наслідки

Вітчизняні служителі Феміди відхиляли вимоги жертви домашнього насилля, адже "його право на житло важливіше за право дітей на нормальне існування". Та минуло 2 роки, коли Ірина Левчук таки наважилась звернутись до Європейського суду з прав людини. У Страсбурзі розглянули справу українки та вперше стали на її сторону.

Ця перемога у справі домашнього насилля стала прецендентом у нашій державі. Своїм прикладом Ірина Левчук показала: терпіти знущання чоловіка та дивитись, як від цього страждають діти – не потрібно.

"Це – безперечно нова практика для України… Ірина Левчук назавжди увійде в історію Європейського суду з прав людини як перша українка, яка заговорила про проблему насилля в Україні на європейському рівні. Маю надію, що рішення у справі Левчук проти України допоможе тисячам українських жінок, що зазнають щоденного насильства, не замовчувати проблему, а шукати захисту, відстоювати свої права і досягати справедливості", – наголосила адвокатка Наталія Бухта.



Ірина Левчук перемогла у справі домашнього насилля / Фото Український жіночий фонд

Куди звертатись у випадку домашнього насилля

Від початку карантину звернень на гарячу лінію збільшилось на 30%. Та це не всі моторошні дані жертв домашнього насилля в Україні, адже багато жінок замовчують проблему та не хочуть "виносити сміття зі своїх домівок". Однак варто задуматись, що будь-яка агресія може мати летальні наслідки, тому не варто зволікати.

Зверніть увагу Б'є – не означає, що любить: Мінцифри та МВС запустили серіал про домашнє насильство

Що робити, якщо ви або хтось з близьких став жертвою домашнього насилля

Зателефонуйте на 102 або зверніться до найближчого відділення поліції. кщо виклик надійде дистанційно, на місце інциденту приїдуть патрульні або ж спеціальна група правоохоронців.

або зверніться до найближчого відділення поліції. кщо виклик надійде дистанційно, на місце інциденту приїдуть патрульні або ж спеціальна група правоохоронців. Звернутись можна і на урядову гарячу лінію за номером 1547 .

. Можна використати чат-бот @police_helpbot , де є адреси найближчих відділень поліції, юридична допомога та вся необхідна інформація для жертв домашнього насилля.

, де є адреси найближчих відділень поліції, юридична допомога та вся необхідна інформація для жертв домашнього насилля. Намагайтесь фіксувати будь-які прояви домашнього насилля : збережіть повідомлення з погрозами, запишіть відео дзвінка чи спілкування з агресивною людиною. Докази і ваша рішучість можуть допомогти притягнути садиста до відповідальності.

: збережіть повідомлення з погрозами, запишіть відео дзвінка чи спілкування з агресивною людиною. Докази і ваша рішучість можуть допомогти притягнути садиста до відповідальності. Якщо ви стали жертвами сексуального або фізичного насилля, невідкладно зверніться до лікаря та поясніть, що сталось. Так ви задокументуєте факт нападу і отримаєте допомогу медиків.

Дивіться відео, що таке домашнє насилля та як на нього реагувати: