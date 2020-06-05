Засновниця і керівниця бренду Indposhiv, який займається пошиттям класичного чоловічого одягу, Катерина Возіанова поділилася власною історією успіху. Як дівчина з роботи маркетолога змогла стати бізнес-леді – читайте у матеріалі.

Катерина Возіанова перед створенням власної справи кілька років працювала в області маркетингу, тому вона знала всі тонкощі ведення бізнесу, що дуже допомогло їй, пише видання The Village.

Цікаво! Все почалося з власного весілля: історія успіху бренду Оксани Мухи

З пошиттям одягу знайома завдяки батьку-дизайнеру

Зазначимо, що з пошиттям одягу дівчина була пов'язана завдяки своєму батькові Федору, який був дизайнером. Адже вона з дитинства бачила його роботи і розуміла, що хоча це досить важко і складно, це цікаво, і їй це дуже подобалася.

Згодом у неї з'явилося бажання створити свій бренд і зайнятися випуском тих товарів, які їй подобалися найбільше. Тому Катерина покинула компанію та розробила з татом невеликий бізнес-план.



Засновниця бренду Катерина Возіанова / Фото The Village

Почали вони з набору персоналу. І як тільки знайшли необхідних людей, Катерина взялася за створення логотипу. Проте між членами сім’ї почалися деякі розбіжності, тому дівчина вирішила займатися справою сама.

Справу почали втрьох: Катерина, її помічниця і кравець

Дівчина разом з помічницею вивчила ринок легкої промисловості. Проаналізувавши все, вони зупинилися на виробництві чоловічих костюмів, адже ними мало хто займався в Україні. Після формування цієї ідеї відразу ж приступили до її виконання.

"Звичайно, я не могла розпочати бізнес, не маючи уявлення, що таке кравецька справа. Тому я здійснила рейд по Софійській площі – це місце, де у Києві продаються всі найбільш відомі бренди класичних чоловічих костюмів, та подивилася на ціни, сервіс, вироби на манекенах тощо", – каже Катерина.



Батько позичив для доньки одного зі своїх кравців, згодом з'явилися кілька клієнтів, які гідно оцінили костюми, тож бренд почав набирати популярність. "Це був 2009 рік, якраз розпал кризи. Ми починали бізнес із трьох людей: я, моя помічниця та універсальний кравець, який був і розкрійником, і закрійником", – додає засновниця бренду.

Ательє фірми було розташоване в центрі Києва, в одній із знятих в оренду квартир. Але через деякий час його перенесли в більш відповідне приміщення, площа якого була значно більша. Розширилося і кількість співробітників фірми. Так, на створення одного костюма йшло близько 80 годин роботи, бо все виготовлялося вручну.

Складні ситуації в бізнесі

Проте бренд зазнав і неприємностей, коли Катерина була готова скласти руки, але і зі складних ситуацій намагалися викручуватися.

Читайте також! Неймовірні прикраси для жінок: як сім'я Козій зробила хобі успішною справою життя

"Інколи ми сиділи місяць без замовлень, без виробництва. Власне, на початку проблеми здебільшого виникали саме з виробництвом, а не із замовленнями. Нас грабували, наприклад. Здавалося, що це кінець", – запевняє дівчина.

У цей період, за словами Катерини Возіанова, її рятувала навіть не "мрія", а люди, які на неї розраховували. Саме тоді вони переконалися, що не зійдуть зі шляху, який собі визначили.

Підприємниця також запевняє, що кожна людина, яка відкриває бізнес, повинна бути відповідальною у двох аспектах – щодо створення високоякісного продукту і виховання кваліфікованих працівників.

Пошив одягу контролюють

Катерина каже, що якість їхнього одягу контролюється дуже суворо. Все починається з підбору відповідних тканини і фурнітури. Адже костюм повинен не тільки красиво виглядати, але і добре сидіти, не втрачати свою форму, бути комфортним для носіння, не завдавати ніяких незручностей.



Після цього дизайнери починають роботу над створенням ескізів для майбутніх моделей, а вже кравці втілюють в реальність всі задуми. Потім костюми декілька разів перевіряють, щоб переконатися в якості.

Замовлення з Лондона

У 2013 році їхню майстерню відвідав один з найвідоміших британських кравців сучасності Річард Андерсон, який підтвердив, що пропоновані костюми повністю відповідають стандартам bespoke.

Уже з наступного року Indposhiv став регулярно отримувати замовлення з Лондона. "Ми знайшли там агента, і з тих пір, як отримали навесні 2014 року перший замовлення, почали їздити туди регулярно, щоб робити примірки і здавати замовлення", – додає власниця майстерні.



Сьогодні в фірмовому каталозі можна знайти понад 20 тисяч тканинних зразків. Це дає можливість чоловікам підібрати тканину для пошиття костюму на замовлення. Середня ціна одного костюма становить близько 14 тисяч гривень. Кожна з моделей завжди виходить дуже індивідуальною, тому не можна сказати, що всі костюми створюються суворо в англійському або ж італійському стилі.

Катерина також розповіла, що має плани виготовляти аксесуари. Адже це те, що прикрашає костюм; вони роблять образ чоловіка завершеним. До того ж, в Україні бракує хороших чоловічих аксесуарів.