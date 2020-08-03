Не всім жінкам вдається стати щасливими у стосунках з чоловіком. Причин доволі багато, але річ у тім, що ми постійно притягуємо схожих між собою чоловіків, чому так відбувається – читайте далі.

Михайло Лабковський – відомий психолог з 30-річним стажем, його книга "Хочу і буду" досі користується шаленою популярністю. Його лекції схожі на публічні консультації, тож кожній жінці вдасться з його слів почерпнути максимум важливої для себе інформації. Слова психолога допомагають жінкам стати щасливішими та змінити своє життя на краще.

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Жінки досить часто скаржаться на те, що їхні чоловіки не такі, яких вони собі уявляли, а коли вони їх відпускають, то з’являється новий обранець, яким нічим не відрізняється від попереднього. У більшості таких історій один сюжет: жінка обирає собі в партнери однотипних чоловіків, відповідно отримує однотипні проблеми, пише Tochka.net.

Безумовно, перша тріщина з’являється на підсвідомому рівні ще в дитинстві. Пережиті емоції від нерозділеного першого кохання, проблеми з хлопцем в студентські роки дає такий відбиток, що жінка потім і в 30, і в 40 років не може знайти собі чоловіка, за якого могла б вийти заміж.



Дієві поради, як обрати "того єдиного"

Її просто не чіпляють хороші чоловіки, вона їх ніби не бачить. І говорить, що інших чоловіків немає, але вони є. Просто подивіться навколо і задумайтеся. У вас є колеги, є чоловіки в спортзалі, в кав’ярнях, на відпочинку, в парках, на вулиці. Просто жінки вперто нікого не помічають навколо. У таких жінок внутрішній приціл збитий, і вони просто не потрапляють в її поле зору, адже вони шукають невротика.

Як почати обирати правильних чоловіків

Перестаньте називати це любов'ю. Зізнайтеся собі, що любов'ю ви досі помилково називали невроз. Замініть краще "Я знову закохалася не в того" на "Я знову вляпалася, я постійно наступаю на ці граблі, я знову потрапила в залежність". Зізнайтеся, що ви як наркоман в пошуках дози, тільки ваша доза – це страждання. Як тільки ви це визнали – це вже 50% успіху.

Зізнайтеся собі, що любов'ю ви досі помилково називали невроз. Замініть краще "Я знову закохалася не в того" на "Я знову вляпалася, я постійно наступаю на ці граблі, я знову потрапила в залежність". Зізнайтеся, що ви як наркоман в пошуках дози, тільки ваша доза – це страждання. Як тільки ви це визнали – це вже 50% успіху. Забороніть собі йти на приводу у почуттів. Вони вам брешуть і ні до чого доброго не приведуть. Навіть, якщо вам зараз хочеться передзвонити тому хлопцю, на якого ви запали – не дзвоніть. Це не ви хочете зателефонувати, це ваш невроз.

Вони вам брешуть і ні до чого доброго не приведуть. Навіть, якщо вам зараз хочеться передзвонити тому хлопцю, на якого ви запали – не дзвоніть. Це не ви хочете зателефонувати, це ваш невроз. Почніть примусово звертати увагу на інших чоловіків. Не треба відразу ж зав'язувати роман з тим, хто вам огидний, але приціл треба поправляти, і краще за все – на практиці. Якщо вам подобалися блондини, то змініть акцент і зверніть увагу на спортсменів-брюнетів. Дивіться на тих, на кого раніше не дивилися.



Шукайте хороше в тих, кого не помічали. Спочатку ви будете все одно обирати "поганих". Найважливіша для вас порада: виходьте з таких стосунків якомога раніше. В ідеалі – при першому відчутті, що щось пішло не так. Він вас образив словом чи ділом, він якось повівся не так, все – одразу біжіть від нього.



Універсальний критерій – з'ясування стосунків. Якщо ви почали з партнером сваритися – це для вас дзвіночок. Це знову ваш невроз. Але поступово ваші смаки почнуть змінюватися, ваше лібідо почне змінюватися. Ви почнете бачити чоловіків, яких раніше вважали б непривабливими, і почнете бачити в них партнерів.



Не треба відразу ж зав'язувати роман з тим, хто вам огидний, але приціл треба поправляти, і краще за все – на практиці. Якщо вам подобалися блондини, то змініть акцент і зверніть увагу на спортсменів-брюнетів. Дивіться на тих, на кого раніше не дивилися. Шукайте хороше в тих, кого не помічали. Спочатку ви будете все одно обирати "поганих". Найважливіша для вас порада: виходьте з таких стосунків якомога раніше. В ідеалі – при першому відчутті, що щось пішло не так. Він вас образив словом чи ділом, він якось повівся не так, все – одразу біжіть від нього. Універсальний критерій – з'ясування стосунків. Якщо ви почали з партнером сваритися – це для вас дзвіночок. Це знову ваш невроз. Але поступово ваші смаки почнуть змінюватися, ваше лібідо почне змінюватися. Ви почнете бачити чоловіків, яких раніше вважали б непривабливими, і почнете бачити в них партнерів. Як зрозуміти, що обраний вами чоловік нормальний. Відповідь дуже проста: коли ви зрозумієте, що ви не страждаєте в стосунках, вам комфортно і приємно з людиною і це не вимагає від вас ніяких зусиль. Ви не працюєте над стосунками, ви не вишукуєте причини проблем, тому що у вас немає проблем.

Зверніть увагу, швидко все змінити не вийде. Як мінімум рік піде на відновлення психіки і повернення здатності любити без страждань. І це за умови, що ви будете працювати над собою. Знайте, що у вас все обов'язково вийде. Просто дайте собі час і не здавайтеся!