Як провести День святого Валентина з коханою людиною: 15 оригінальних та романтичних ідей

Перед святом 14 лютого кожна пара починає думати про те, як зробити День закоханих у цьому році особливим. Звичайно, ви можете традиційно влаштувати романтичну вечерю при свічках чи подарувати типові валентинки та шоколадні подарунки. Але ми допоможемо вам зробити цей день більш креативним та незабутнім.

Як провести День святого Валентина з коханою людиною

Редакція "Сім'я 24" підготувала для вас 15 романтичних та веселих ідей, чим можна зайнятися в День святого Валентина зі своєю другою половинкою.

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Але, незалежно від того, чи вирішите ви обрати якусь із цих ідей, цього дня – 14 лютого – ви, звичайно, безперечно добре проведете час – адже ви проведете день разом.

Кулінарний майстер-клас для пари

Всі кажуть, що їжа – це шлях до серця людини, то чому б не провести час весело, готуючи разом? Кулінарний майтер-клас для пари – це не лише романтично, а й чудовий спосіб відмовитися від традиційної вечері на користь чогось більш цікавого та веселого.

Проведіть ніч у чудовому номері готелю

Зробити День закоханих особливим допоможе місцевий готель. Заселіться у милий номер, прийміть ванну, одягніть теплі м’які халати та дивіться фільми чи випийте келих вина. Насолоджуйтесь цим чарівним вечором та ніччю разом зі своїм партнером, а наступного ранку замовте сніданок у ліжко.



Проведіть романтичний день у готелі / Фото Pinterest

Вирушіть в подорож

Що може більше відволікти від буднів і віддатися романтичній обстановці, як не нова подорож. Нехай це буде одноденна екскурсія, або вікенд в інше місто чи країну — такий варіант, як провести День святого Валентина, стане справжньою казкою для двох закоханих.

Спа-процедури для двох

Спа – це комплекс оздоровчих процедур, в якому використовуються різні види води (морська, прісна, мінеральна), солі, бруду і водорості, масла тощо. Всі ці процедури проводяться синхронно для пари. При цьому ви перебуваєте в одному приміщенні, можете спостерігати один за одним в процесі.

Після закінчення процедур ви обидва, перебуваючи в одному гармонійному і розслабленому стані, можете поділитися враженнями, а також доповнити отримане задоволення романтичним продовженням.



Влаштуйте собі вечір задоволення та релаксу / Фото Pinterest

Візьміть майстер-клас малювання

Якщо ви хочете зробити свій власний шедевр, то візьміть участь у майстер-класі живопису зі своєю другою половинкою.

Адже, як показують дослідження, створення малюнку чи іншого мистецтва закоханими, які допомагають один одному, утворює між ними тісний зв'язок.

Сходіть на урок танцю разом

Танець разом – це ідеальний спосіб зблизитися і створити милі спогади. До того ж, це унікальна можливість освоїти, наприклад, ази вальсу. Майстер-клас гарантує не тільки позитивні емоції, а й можливість пізніше здивувати своїми навичками на будь-якому заході.

Так, ви проведете чудовий вечір зі своєю другою половинкою, маючи святковий настрій та захоплюючий процес навчання.



Пара вчиться танцювати / Фото Pinterest

Влаштуйте романтичну ніч під зірками

Беріть з собою кохану люди та прямуйте на кемпінг. Візьміть палатку, перекус та термос з гарячим напоєм. Якщо ж на вулиці дуже холодно, то можете піти до планетарію.

Уявіть себе туристами

Чи є у вашому місті визначна пам'ятка чи місце, які ви завжди хотіли відвідати? "Станьте" туристами у власному місті та проведіть неймовірний день, захоплюючись місцями, оглядаючи людей, чи купуючи гарячу каву на вулиці. І обов’язково зробіть багато спільних фото для нової світлини в соцмережі або для себе.



Проведіть час разом, гуляючи містом / Фото Pinterest

Відтворіть своє перше побачення

Поверніться туди, де ви вперше закохалися один в одного та провели побачення. Якщо ви пам’ятаєте все до дрібниць, то навіть замовте ті ж страви та робіть ті ж речі після побачення – прогуляйтеся, сходіть в кіно чи як ви там провели час разом?

Напишіть любовні листи один одному

Це точно одний із найромантичніших способів провести це свято. Напишіть листа своїй другій половинці, у якому зізнаєтеся, чому ваш партнер такий особливий для вас, якими їх якостями ви найбільше захоплюєтесь, як вони змушують вас почуватися і чому ви закохалися в них.

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А ввечері, можливо, за пляшкою вина, прочитайте ці листи та згадайте своє знайомство чи перше побачення.

Ванна разом

Для романтичного вечора на День святого Валентина прийміть ванну разом з коханою людиною. Це не лише допоможе вам розслабитися й насолодитися товариством одне одного, але й привнесе нову романтичну нотку у ваші стосунки.

Наповніть ванну водою з додаванням кольорової солі, візьміть улюблене вино і не забудьте ароматні свічки для атмосфери.



Ванна разом з коханою людиною / Фото Pinterest

Масаж для пари

Сходіть разом на парний сеанс аромамасажу. Це можливість поринути у світ приємних ароматів та насолодитись разом з коханою людиною. Або ви можете влаштувати вечір масажу вдома один одному. Адже, як доводять дослідження, це покращує стосунки.

До того ж, масаж – це чудовий спосіб зняття стресу, підняття тонусу та пружності м'язів. А ефірні олії позитивно впливають на дихальну та нервову системи.

Відвідайте аквапарк

Піти в кафе або ресторан на День закоханих – це, звичайно, класика. Але якщо вам хочеться екстриму та емоцій замість романтичної вечері, альтернативою може бути аквапарк. Адже, аквапарки на сьогодні пропонують цілий спектр розваг: це не тільки катання на гірках, а ще й різноманітні зони релаксації, масажі та бари прямо у воді.



Відпочиньте разом у аквапарку / Фото Unsplash

Проведіть крутий пікнік

Зимова погода не повинна перешкодити вам запланувати найбільш романтичне побачення – незабутній пікнік. До того ж, зима в Україні цього року дозволяє вибратися до парку чи лісу. Обов’язково захопіть з собою плед та перекус.

Якщо ви підете до лісу, то чудово буде запалити багаття та влаштувати романтичний день для розмов. Пограйте в сніжки, подурійте, зліпіть сніговика тощо, просто зробіть цей день найбільш комфортним та незабутнім для вас.

Пропозиція руки і серця

І, звичайно ж, якщо ви давно вже роздумували про офіційну пропозицію руки і серця, 14 лютого – це якраз чудова нагода реалізувати задумане.

Такий День святого Валентина не лише запам’ятатися на все життя, а ще буде справжньою сімейною історією для онуків і правнуків. День усіх закоханих стане для вас особливим святом, на яке ви завжди будете чекати і відзначати з особливим трепетом і ніжністю.



Пропозиція на День святого Валентина / Фото Unsplash