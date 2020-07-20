Компанія Zamota Trade FZC допомагає підприємцям налагодити продаж своїх товарів в Об'єднаних Арабських Еміратах та Саудівській Аравії. Засновник компанії Дмитро Рюмін з дружиною вів бізнес в Україні, а потім переїхав до ОАЕ, де почав заробляти ще більше.

Цікаво, що Zamota Trade FZC Вона бере на себе розмитнення вантажу, зберігання, а також упаковку і доставку посилок покупцям. Тому Дмитро Рюмін розповів виданню MC.today, як почати бізнес в Еміратах новому підприємцю, як знайти підхід до місцевих жителів та які товари там ніколи не куплять.

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Чому компанія проміняла Київ на Емірати

За словами Дмитра першу свою справу вони почали у 2013 році. Тоді він з дружиною Юлією приїхав до Києва та почав продавати на площі сувеніри: номерні знаки зі знаком Євросоюзу і гру Дартс з портретами політиків. В той час пара заробляла не менше 1 тисячі гривень в день. Проте згодом підійшла поліція та повідомила, що торгівлю вести не можна.

Вже у 2014 році в Дмитра після оплати квартири, покупки їжі та інших основних витрат залишалося близько 500 гривень вільних грошей. Тому подружжя вирішило порівняти показники в різних країнах. Випадково вийшли на Емірати і з'ясували, що у місцевих залишається в середньому 500 дирхам (130 доларів на той час) вільних грошей.



Дмитро та Юлія в Еміратах / Фото з фейсбук-сторінки Юлії

Тому вони провели власне дослідження і підрахували, що житель СНД за раз купує в інтернеті приблизно на 40 доларів, в країнах ОАЕ, Омані, Бахрейні, Йорданії, Катарі, Саудівській Аравії середній чек стартує від 200 доларів. Тому сім’я вирішили переїхати в ОАЕ і відкрити там свою компанію.

Власний бізнес з продажу ковбаси

Для старту Дмитро та Юлія мали 48 тисяч доларів. Там пара орендувалла квартиру 15 тисяч доларів, а компанію відкрила за 8 тисяч доларів. Також витратили близько 15 тисяч на страховку і документи, а решту вклали в бізнес.

Пара довго розбиралася в місцевих законах, тому оформлення компанії зайняло півроку. І оскільки спочатку вони не володіли ні англійською, ні арабською, вони вирішили відкрити інтернет-магазин для російськомовних іммігрантів.

Що продавали? Юлія та Дмитро продавали напівфабрикати: різні консерви та ковбасу. "Я доставляв по 10-15 посилок з 9:00 до 22:00. Дружина пару раз їздила в Україну і купувала ковбасу прямо з заводу, а потім сідала на літак і привозила її в ОАЕ. Одна валіза важила 25 кілограмів", – розповів Дмитро.

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Паралельно подружжя запустило відеоблог про бізнес в Еміратах. Цікаво, що один їхній шанувальник надихнувся прикладом пари і почав продавати арабам китайські товари: кепки, окуляри та інші аксесуари. Згодом він переїхав в Дубай і за місяць купив машину.

Тому після цього Дмитро та Юлія вирішили продавати кросівки і футболки. Їх собівартість була приблизно 35 доларів, але комплекти пара продавала в три рази дорожче. Бізнес почав рости: прибуток збільшився в 10 разів.

Створення компанії Zamota Trade FZC

Згодом Дмитро з дружиною придумали план: якийсь підприємець завозить товари в Емірати, а вони будуть допомагати легально розмитнити їх, надавали місце на своєму складі і самі займалися упаковкою і доставкою посилок. Тобто надаємо інтернет-торговцям послуги, як робить "Нова Пошта" в Україні.

"Так, підприємцям не треба відкривати компанію в Еміратах, шукати тут співробітників і знімати офіс. Можна легально вести бізнес з України з мінімальними вкладеннями і швидко вийти на великі обороти. Ціни тут набагато вище, ніж в Україні, а податки, навпаки, нижчі", – додав Дмитро.



Дмитро допомагає з поставкою товарів в ОАЕ / Фото MC.Today

Як почати бізнес в Еміратах з допомогою компанії Zamota Trade FZC

Скільки коштують послуги компанії? Одне палето-місце площею в один метр квадратний і висотою в два метри коштуватиме 250 доларів в місяць. Обробляти замовлення, оформляти посилки і відповідати на всі питання підприємців буде особистий менеджер. На складі можна зберігати електровелосипеди, надувні басейни і навіть холодильники.

Одна упаковка обійдеться в 1,1 долара, а доставка посилки до 5 кілограмів в будь-яке місто ОАЕ – в 5,4 доларів. Якщо клієнт відмовився від товару, компанія поверне його на склад за 0,55 долара. Через 5-7 робочих днів кур'єрська компанія перераховує гроші за продані речі.

Які товари популярні, а які під забороною в ОАЕ

Як і в Україні, люди в Еміратах шукають спортивні товари, декор для дому, аксесуари для авто і телефонів. Місцеві жінки дбають про красу і люблять корейську косметику.

Нещодавно у нас добре продавалися маски-плівки від чорних крапок на обличчі: ми купували їх за 1,36 долара за штуку, а продавали по 35,12 доларів. За день у нас купували як мінімум 80 штук,

– зізнається Дмитро.

Але варто пам'ятайте, що в ОАЕ шаріат (звід моральних законів мусульман). Тому тут немає сенсу продавати будь-які товари, у яких є сексуальний підтекст. Ніхто не купить відкриті купальники, одяг без рукавів або з глибокими вирізами. А в рекламі не можна показувати частини жіночого тіла: руки, коліна, плечі.