Фаза війни змінилась, – військовий експерт пояснив, з чим це пов'язано

Станом на сьогодні контрнаступ Збройних Сил на Херсонщині уповільнився через дощі. Це свідчить про те, що разом з осіннім сезоном почалася нова фаза війни.

Утім, українцям не треба шукати в цьому якоїсь катастрофи та великої поразки. Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Петро Черник.

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Нова фаза війни вже почалася

За його словами, навіть попри те, що Росія відчуває брак певних боєприпасів, війна переходитиме у логічну артилерійську фазу. Крім того, нашим військовим ще треба буде "перемолоти" новомобілізованих російських військових.

Ми почали та зайшли у фазу, яка називається "пригальмовування наших контрнаступальних дій у зв'язку з погодними умовами". Це абсолютно логічний воєнно-тактичний висновок,

– констатував Черник.

Як довго вона триватиме

Тривалість цієї фази залежатиме від того, якою буде зима. Так, якщо зима буде морозною й земля добре промерзне, то бойові дії матимуть той самий характер, що і зараз до настання періоду дощів.

Якщо ґрунт розмокне й буде в'язким, то важка техніка не зможе ним рухатися. А рухатися дорогами – це самогубство,

– наголосив військовий експерт.

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