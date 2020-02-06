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      Фермерам-ФОПам будуть компенсовувати сплачений ЄСВ вже цього року

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      Фермери зможуть пришвидшити розвиток свого бізнесу / Голос України

      Відтепер аграрії зможуть брати кредити на більш вигідних умовах та отримувати компенсацію за сплачений єдиний соціальний внесок.

      Про ці та інші нові можливості для розвитку господарств повідомив у фейсбуці міністр економіки Тимофій Милованов.

      До цієї теми: Хто не зможе купувати українську землю

      Доступні кредити для фермерів

      Дрібним фермерам, які не мають кредитної історії, спростять процедуру отримання кредитів завдяки створенню Фонду часткового гарантування кредитів. Вони зможуть пришвидшити розвиток свого бізнесу, взявши кредит на більш вигідних умовах.

      Сертифікація насіння та контроль за пестицидами

      Задля наближення української аграрної сфери до європейських стандартів, планують запровадити процедуру сертифікації насіння та контроль за використанням пестицидів та інших агрохімікатів.

      Здається, це щось незначне. Але у комплексі з іншими кроками, вони роблять наш агросектор більш конкурентоспроможним на міжнародних ринках, 
      – написав Милованов. 

      Компенсація ЄСВ

      Сімейні фермерські господарства відтепер можуть реєструватися як фізичні особи-підприємці. Вони можуть обирати спрощену систему оподаткування – єдиний податок 4 групи. Вони можуть легалізуватися як сільськогосподарські виробники та отримувати з держбюджету компенсацію за сплачений єдиний соціальний внесок вже цього року. На компенсацію планується виділити 50 мільйонів гривень.

      Варто знати: Електронні чеки і кешбек: які зміни передбачені для ФОПів уже цього року

      Йдеться про 3,9 млн особистих селянських господарств, які у 2018 році виробили 41 відсоток валової продукції сільського господарства.

      Державна допомога українським фермерам у 2019 році склала майже 4,4 мільярда гривень. За минулий рік Мінекономіки відкрило низку ринків для сільськогосподарської продукції: меду, яловичини, м'яса птиці, яєць, екзотичної птиці, ріпакового шроту.

       

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Новини політики Оренда землі Ринок землі Сільське господарство Міністерство економічного розвитку і торгівлі
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