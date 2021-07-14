Є 2 пояснення, – Фесенко сказав, чому саме зараз відбулась відставка Авакова

Ніхто не очікував, що відставка Арсена Авакова відбудеться саме зараз і за таких обставин. Таке рішення дійсно стало повною несподіванкою.

Це чергове підтвердження, що в Офісі Президента навчились тримати таємницю і не розповсюджувати чуток. Таку думку в ефірі висловив політолог Володимир Фесенко.

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Перше пояснення

За його словами, є 2 пояснення, чому відставка відбулась саме зараз. Перше пояснення досить функціональне, банальне. Президент поспішав розв'язати питання до завершення парламентської сесії.

"Оскільки депутатів буде складно збирати влітку, це питання хотіли розв'язати заздалегідь. Тут ще й спрацював темперамент Зеленського, який любить швидкі рішення", – вважає Фесенко.

Друге пояснення

Інше пояснення – 20 липня буде 5 роковин від вбивства Павла Шеремета. Адже ситуація щодо розслідування у цій справі – досить неоднозначна. "Для того, щоб зняти напругу, пов'язану з цією справою, вирішили зробити це (мовиться про відставку – 24 канал) саме зараз", – відзначив експерт.

Фесенко: Аваков показав свою лояльність до Зеленського

Журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року, підірвавши його автомобіль. Справу досі не можуть розкрити. На пресконференції Президент України Володимир Зеленський сказав, що не знає , хто винен у вбивстві медійника.

Він пояснив, дуже важливо те, що обрали конструктивну, компромісну форму відставки – добровільну. "Аваков продемонстрував свою лояльність до президента, неконфліктність. Це дає можливість дуже оптимально розв'язати питання транзиту влади в МВС", – сказав Фесенко.

Фесенко назвав причини відставки Авакова: дивіться відео

Коротко про відставку Авакова: що відомо

Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади очільника Міністерства внутрішніх справ.

На таке рішення відреагував його заступник Антон Геращенко, подякувавши колезі.

За словами глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Аваков може залишитися у команді в іншому амплуа.

Очолити посаду глави МВС Зеленський запропонував Денису Монастирському, він погодився.



Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу