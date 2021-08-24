Феєричний парад до Дня Незалежності у яскравих фото

У Києві відгримів наймасштабніший в історії військовий парад до Дня Незалежності України. Понад 5 тисяч військовослужбовців, сотні одиниць техніки і тисячі глядачів зібралися на Хрещатику.

24 канал, звісно, теж побував на головній площі країни, куди була прикута увага мільйонів українців. Пропонуємо переглянути яскраві фото з параду Незалежності.

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Парад Незалежності у Києві

Тисячі глядачів із самого ранку зібралися на Хрещатику, аби побачити дійство. Прийшли діти і дорослі, ветерани війни, відомі люди. У центрі столиці буквально ніде було яблуку впасти.

Хрещатик під час параду на День Незалежності / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Свою майстерність показали 5 тисяч українських військових, 400 одиниць озброєння та техніки. Столицею пройшла піша та механізована колони.

Парад військової техніки на Хрещатику / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

У повітрі глядачів вражала авіація: до параду залучили близько 100 літальних апаратів, Участь у параді з нагоди Дня Незалежності взяв легендарний літак "Мрія". Найбільший у світі транспортний літак пролетів над Хрещатиком.



Парад авіації на День Незалежності / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Наприкінці повітряної колони винищувачі МіГ-29 утворили у небі синьо-жовтий прапор.



МіГ-29 на параді утворили в небі прапор України / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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