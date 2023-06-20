"В Скабєєвої буде епілептичний напад": Буданов з’явився на публіці та ще й з новою зачіскою

Російська пропаганда отримала чергового ляпаса. Глава ГУР Кирил Буданов, якого за її фейками було нібито "поранено", живий, здоровий і навіть з новою зачіскою зустрівся з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Фото з зустрічі опублікувала заступниця глави МЗС.

Військовий експерт Андрій Крамаров зауважив, що відео з Валерієм Залужним та фото з Кирилом Будановим, що спростовують фейки російської пропаганди, не випадково з'явились саме зараз. В цьому послідовність інформаційної протидії України. Про це він розповів 24 каналу.

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Найзручніша зачіска

Росіяни одразу після того, як підірвали Каховську ГЕС, розпочали дуже активну роботу в інформаційному просторі. Також підключили західну пресу, з якою співпрацює їхня агентура.

Вони поширювали фейки та тиражували один й той самий відеоматеріал з ураженою західною технікою. Також робили вкиди – причому на різних рівнях: починаючи від злитих відео їхніх військових і закінчуючи коментарями білоруського і російського диктаторів.

Бункерний диктатор заявив, мовляв, щоб дізнатися, де перебуває Залужний, потрібно запитувати іноземною мовою. Для нього українська мова є іноземною,

– підкреслив військовий експерт.

Але вчора з'явилось відео Генштабу з Головнокомандувачем, який перебуває на оперативних напрямках. Він слухав доповіді і вносив корективи на оперативному рівні в плани і роботу ЗСУ. Звичайно, в умовах підвищеної секретності. А сьогодні опубліковано фото Кирила Буданова

Я вже бачу, як сьогодні ввечері на пропагандистських каналах у Скабєєвої буде епілептичний напад і вона буде розповідати, що це – "фотошоп",

– припустив Крамаров.

Він зауважив, що знаючи любов головного керівника ГУР до прийняття особистої участі в певних операціях, його тривала відсутність в інформаційному полі може бути пов'язана з перебуванням в зоні бойових дій або й на території ворога.

"Можу засвідчити з власного досвіду, коли перебуваєш в зоні виконання бойового завдання, зачіска, яку зараз має Буданов, найзручніша", – запевнив військовий експерт.

Військовий експерт прокоментував фото Буданова та його нову зачіску: дивіться відео

Застосовують увесь арсенал пропаганди

Фейкова інформація про Залужного та Буданова розганялась протягом декількох тижнів, проте Головнокомандувач та глава ГУР лише зараз вирішили її спростувати. І саме в цьому є послідовність інформаційної протидії України.

Зараз окупанти застосовують увесь арсенал своєї пропаганди. І в гарячу фазу інформаційної атаки, давати контрпропаганди і спростовувати вкиди – неефективно. Це буде сприйнято суспільством на емоціях,

– пояснив він.

Коли ж хвиля вщухає і суспільство починає більш спокійно реагувати на ці фейки, поява таких спростувань відіграє вирішальну роль.

"Крім того, Залужний та Буданов не могли в той момент, коли перебували на оперативно-тактичному рівні, на командних пунктах або на лінії зіткнення надавати будь-які фото з цих місць. Тому що б це відіграло на руку нашому ворогу", – наголосив Андрій Крамаров.

Кирило Буданов зустрівся з послом Японії / Фото з фейсбуку Джапарової

Як російська пропаганда розганяла фейк про "зникнення" Буданова

З початку червня росіяни розповсюджували в соцмережах неправдиву інформацію про нібито "смерть" глави ГУР внаслідок нібито "ракетної атаки". В українській розвідці цю інформацію спростували.

Також інформацію про буцімто "смерть" Буданова розмісти у своєму пабліку колишній український депутат, а зараз російський пропагандист Ілля Кива. Він повідомляв, що нібито глава ГУР після "поранення" вивезли на лікування до Німеччини.

Сам Буданов іронічно відреагував на інформацію про свою "смерть". Він зазначив, що "зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа". А тому, у російських пропагандистів "ще буде дуже багато роботи в нервовій, істеричній обстановці".

Фото з Кирилом Будановим опублікувала сьогодні в соцмережах заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. В коментарі до фото вона повідомила, що кадри зроблені під час зустрічі із послом Японії в Україні паном Мацудою Кунінорі. Також вона додала, що це "не муляж" і "всі учасники зустрічі живі та здорові".