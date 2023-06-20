"В Скабєєвої буде епілептичний напад": Буданов з’явився на публіці та ще й з новою зачіскою
Російська пропаганда отримала чергового ляпаса. Глава ГУР Кирил Буданов, якого за її фейками було нібито "поранено", живий, здоровий і навіть з новою зачіскою зустрівся з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Фото з зустрічі опублікувала заступниця глави МЗС.
Військовий експерт Андрій Крамаров зауважив, що відео з Валерієм Залужним та фото з Кирилом Будановим, що спростовують фейки російської пропаганди, не випадково з'явились саме зараз. В цьому послідовність інформаційної протидії України. Про це він розповів 24 каналу.
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Найзручніша зачіска
Росіяни одразу після того, як підірвали Каховську ГЕС, розпочали дуже активну роботу в інформаційному просторі. Також підключили західну пресу, з якою співпрацює їхня агентура.
Вони поширювали фейки та тиражували один й той самий відеоматеріал з ураженою західною технікою. Також робили вкиди – причому на різних рівнях: починаючи від злитих відео їхніх військових і закінчуючи коментарями білоруського і російського диктаторів.
Бункерний диктатор заявив, мовляв, щоб дізнатися, де перебуває Залужний, потрібно запитувати іноземною мовою. Для нього українська мова є іноземною,
– підкреслив військовий експерт.
Але вчора з'явилось відео Генштабу з Головнокомандувачем, який перебуває на оперативних напрямках. Він слухав доповіді і вносив корективи на оперативному рівні в плани і роботу ЗСУ. Звичайно, в умовах підвищеної секретності. А сьогодні опубліковано фото Кирила Буданова
Я вже бачу, як сьогодні ввечері на пропагандистських каналах у Скабєєвої буде епілептичний напад і вона буде розповідати, що це – "фотошоп",
– припустив Крамаров.
Він зауважив, що знаючи любов головного керівника ГУР до прийняття особистої участі в певних операціях, його тривала відсутність в інформаційному полі може бути пов'язана з перебуванням в зоні бойових дій або й на території ворога.
"Можу засвідчити з власного досвіду, коли перебуваєш в зоні виконання бойового завдання, зачіска, яку зараз має Буданов, найзручніша", – запевнив військовий експерт.
Військовий експерт прокоментував фото Буданова та його нову зачіску: дивіться відео
Застосовують увесь арсенал пропаганди
Фейкова інформація про Залужного та Буданова розганялась протягом декількох тижнів, проте Головнокомандувач та глава ГУР лише зараз вирішили її спростувати. І саме в цьому є послідовність інформаційної протидії України.
Зараз окупанти застосовують увесь арсенал своєї пропаганди. І в гарячу фазу інформаційної атаки, давати контрпропаганди і спростовувати вкиди – неефективно. Це буде сприйнято суспільством на емоціях,
– пояснив він.
Коли ж хвиля вщухає і суспільство починає більш спокійно реагувати на ці фейки, поява таких спростувань відіграє вирішальну роль.
"Крім того, Залужний та Буданов не могли в той момент, коли перебували на оперативно-тактичному рівні, на командних пунктах або на лінії зіткнення надавати будь-які фото з цих місць. Тому що б це відіграло на руку нашому ворогу", – наголосив Андрій Крамаров.
Кирило Буданов зустрівся з послом Японії / Фото з фейсбуку ДжапаровоїЗверніть увагу! Фото з Кирилом Будановим опублікувала сьогодні в соцмережах заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. В коментарі до фото вона повідомила, що кадри зроблені під час зустрічі із послом Японії в Україні паном Мацудою Кунінорі. Також вона додала, що це "не муляж" і "всі учасники зустрічі живі та здорові".
Як російська пропаганда розганяла фейк про "зникнення" Буданова
- З початку червня росіяни розповсюджували в соцмережах неправдиву інформацію про нібито "смерть" глави ГУР внаслідок нібито "ракетної атаки". В українській розвідці цю інформацію спростували.
- Також інформацію про буцімто "смерть" Буданова розмісти у своєму пабліку колишній український депутат, а зараз російський пропагандист Ілля Кива. Він повідомляв, що нібито глава ГУР після "поранення" вивезли на лікування до Німеччини.
- Сам Буданов іронічно відреагував на інформацію про свою "смерть". Він зазначив, що "зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа". А тому, у російських пропагандистів "ще буде дуже багато роботи в нервовій, істеричній обстановці".