Знищені російські ракети чи Patriot: яку доповідь отримав Путін щодо обстрілу Києва
Російські пропагандисти активно поширюють чутки про те, що нібито під час ракетної атаки 16 травня було знищено батарею Patriot лише однією ракетою "Кинджал". Також вони намагаються змусити всіх повірити у те, що ліквідовано ще й 2 одиниці Iris-T.
Про це 24 Каналу розповів Микола Давидюк – політолог. За його словами, росіянам подобається жити в ілюзіях та власних вигадках.
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Чому у пропагандистів підгорає
Микола Давидюк пояснив, що росіянам можна навіть нічого не робити, втім запостити якусь вигадану сенсаційну новину – це святе.
Не плутаймо два сміттєвих баки на Шулявці із системою Patriot, в яку вони не те, що поцілили, вони її вирахувати не змогли,
– додав він.
Росіяни не звикли говорити правду, тому із десяти новин дев'ять точно будуть фейковими. Тим паче, що цим у Росії займаються окремі люди – Дмітрій Пєсков, Владімір Соловйов, Маргарита Симоньян та інші.
"Вони там всі зрадники – ми знали це давно. Вони бояться, щоб Путін не дізнався, що вони збираються здавати і зраджувати російський інтерес", – наголосив політолог.
Втім, навколо брехні крутиться і сам очільник країни-агресорки Владімір Путін.
У Росії проблеми
Давидюк розказав, що Путін сам зраджує російському інтересу. Як свідчення цього – невигідні для Росії контракти із Китаєм. Тож усі в цьому підводному човні однакові.
Ці пацюки з'їдають один одного, коли в них є привід,
– переконаний він.
Зараз російські пропагандисти будуть голосно кричати про те, що знищили пів Києва і всі пункти прийняття рішень, втім західна преса вчергове викриє всі фейки та брехню.
До того ж реальність у Росії зовсім не перспективна. Росіяни буквально здають технології створення гіперзвукових ракет "Кинджал" Китаю, втім ще не здогадуються, що кілька сотень такого озброєння може прилетіти в Москву.
Фейк про знищення росіянами ЗРК Patriot
- У Повітряних силах відмовились коментувати інформацію "російських джерел" про нібито влучання у ЗРК Patriot під час масованої ракетної атаки в ніч проти 16 травня.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також прокоментувала цю інформацію. Вона пояснила, що поширюючи різні фейки росіяни намагаються приховати свою боязнь українського контрнаступу.
- Водночас CNN з посиланням на джерела в американському уряді повідомило, що ЗРК Patriot, ймовірно, був пошкоджений, але не знищений.