Росіяни перебувають у відчайдушному становищі й вдалися до самовбивчих конвульсій

Декілька спостережень за особливостями російського шантажу за період повномасштабного вторгнення в Україну.

Чорнобильська АЕС

Коли ЗСУ перейшли в контрнаступ на північному плацдармі, росіяни почали робити вкидання про те, що українські війська планують завдати удару по позиціях Росії на ЧАЕС.

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Запорізька АЕС

У такий спосіб вони намагалися загальмувати наш контрнаступ, погрожуючи потенційною диверсією на ЧАЕС . Але всі чудово розуміли, що вони не підуть на такий крок, оскільки це був би кінець для 40 БТГр їхньої так званої "еліти", з охопленням ще й Білорусі.

Обстрілюючи ЗАЕС і звинувачуючи в цьому ЗСУ, російські окупанти півтора місяця лоскотали нерви міжнародній спільноті, демонструючи те, наскільки вони можуть бути відчайдушними і безрозсудними.

Але всі чудово розуміли, що вони не підірвуть ЗАЕС хоча б тому, що в тій локації були зосереджені залишки їхніх найбільш боєздатних підрозділів 5, 9, 35, 36 загальновійськових армій, і, здійснивши цей акт терору, вони залишилися б фактично без армії.

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Тактична ядерна зброя

Коли розпочався контрнаступ ЗСУ на Харківщині, російські балакучі голови заверещали про застосування тактичної ядерної зброї, як ніколи до того. Хоча й так було зрозуміло, що це не більше, ніж вереск.

Каховська ГЕС та "брудна" бомба

Тут просто все й одразу. І загроза підриву ГЕС, і знову ядерна зброя, нехай і "брудна", і знову все це звучить на тлі вирішального контрнаступу ЗСУ, що готується на Херсонщині. І знову все більш ніж прозоро.

Підриваючи ГЕС, росіяни трохи загальмовують просування ЗСУ на північно-східному напрямку, на Берислав та від Берислава на Херсон, але змивають свої лінії оборони, підрозділи на лівому березі.

Що ж до "брудної" бомби, то росіяни вже досить серйозно стали бісити міжнародне співтовариство своїм нікчемним шантажем, і їм вже прямо говорять про те, що в цьому випадку Захід вже не залишиться без втручання.

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А тому, розглядаючи ситуації від ЧАЕС до сьогоднішніх танців із бубнами довкола "брудної" бомби, ми повинні розуміти, що росіяни перебувають у відчайдушному становищі, але при цьому вони досить боягузливі, щоб у нападі розпачу вдатися до самовбивчих заходів.

Хоча, з урахуванням того, як вони своїм шантажем уже дістали Захід, кожна їхня нинішня конвульсія – це і є самогубство.

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