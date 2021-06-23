Фейк, який створили російські генерали, – воєнний експерт про "обстріл" британського есмінця

У Росії заявили, що відкрили вогонь по британському есмінцю "Дефендер", який нібито увійшов у "російські територіальні води". Однак усе це може бути вигадкою, яку створили їхні генерали.

На думку воєнного експерта Юрія Федорова, якщо Росія справді відкрила вогонь по курсу британського есмінця, то це грубе порушення міжнародного права. За нього державі доведеться серйозно розплачуватися.

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Чому інформація може бути вигадкою

Однак Федоров припустив, що насправді у Чорному морі нічого серйозного не відбулося. Згідно із заявами Росії, прикордонний корабель охорони відкрив попереджувальний вогонь приблизно о 12:06. Водночас за даними британського міністерства оборони, їхній корабель покинув територіальні води об 11:45.

Ця різниця у часі свідчить, що жодного обстрілу не було.

На мій погляд, в Чорному морі відбувся певний фейк, який створили генерали з російського міністерства оборони або генерального штабу,

– заявив експерт.

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Що цьому передувало