Радбез ООН обговорить фейк Росії про "брудну бомбу": засідання відбудеться у незвичному режимі

Рада Безпеки ООН проведе засідання через російські фейки про "брудну бомбу", яку буцімто готує Україна. Засідання відбудеться за зачиненими дверима.

Про це видання CNN дізналося від двох дипломатів ООН. На закритому засіданні обговорять бездоказові звинувачення Росії про те, що Україна планує створити "брудну бомбу".

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Росія в ООН повторює фейк про "брудну бомбу"

CNN зазначає, що заяви Росії про те, що Україна думає використовувати "брудну бомбу" – пристрій, що містить ядерні матеріали разом із традиційними вибуховими речовинами – Київ та його західні союзники категорично відкинули.

Раніше глава МЗС Росії Сергєй Лавров повідомляв, що ситуацію з нібито запланованим використанням Україною "брудної бомби" обговорять у Радбезі ООН "сьогодні – завтра".

За даними AFP, посол Росії в ООН Василь Небензя повторив заяву про те, що Київ планує таку провокацію, у листі до Ради та генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша.

Росія поширює фейки про "брудну бомбу": що відомо

Російський міністр оборони Сергєй Шойгу почав телефонувати своїм колегам у країнах Заходу, попереджаючи, що Україна начебто готується застосувати "брудну бомбу". Україна офіційно відкинула всі звинувачення.

У Росії цинічно стверджують, що начебто мають дані про контакти України з Великою Британією "з питання отримання технології створення ядерної зброї". У Кремлі переконують, що Україна вже підготувала бомбу.

Також Москва заявляє, що Київ буцімто "планує замаскувати підрив "брудної бомби" під нештатне спрацювання російського ядерного боєприпасу малої потужності".

За даними аналітиків, у Кремлі усвідомлюють, що Україна та країни Заходу розуміють такі заяви, як "попередження" з боку Росії. Тобто, Росія попереджає, що готова до застосування ядерної зброї.

Президент Володимир Зеленський сказав, що якщо Кремль телефонує і розповідає, що нібито Україна щось готує, то це означає одне – Росія вже все це і підготувала.

Більше того, в МАГАТЕ заявили, що направлять інспекторів на два ядерні об'єкти в Україні після отримання запиту про це від влади у Києві.

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